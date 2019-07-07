Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года

сегодня, 21:21

Нападающий сборной Аргентины может быть отстранен на два года от игр за национальную команду. Такое наказание может последовать за критику КОНМЕБОЛ .

Таким образом, Месси может пропустить Кубок Америки-2020, который будет проходить в Аргентине и Колумбии, а также матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре-2022.