Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен на два года от игр за национальную команду. Такое наказание может последовать за критику КОНМЕБОЛ.
Таким образом, Месси может пропустить Кубок Америки-2020, который будет проходить в Аргентине и Колумбии, а также матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре-2022.
https://www.youtube.com/watch?v=A5eUbexLvn4
Чего ждать было ждать от этого двуличного человека. За что боролись, на то и напоролись!
Чего ждать было ждать от этого двуличного человека. За что боролись, на то и напоролись!