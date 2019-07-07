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Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года

сегодня, 21:21

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен на два года от игр за национальную команду. Такое наказание может последовать за критику КОНМЕБОЛ.

Таким образом, Месси может пропустить Кубок Америки-2020, который будет проходить в Аргентине и Колумбии, а также матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре-2022.

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Все комментарии
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   129 / 748
сегодня в 23:44
Ой да ладно, Роналду за шпили-вилли не посадили, прокурор не смог доказать что он может спать с женщиной. А тут за правду...с другой стороны AS.сом это типо наших Рен-ТВ
drug01
drug01
   98 / 748
сегодня в 23:29
Ему теперь уже все равно
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 748
сегодня в 23:26
Месси сейчас главное отстранить от детей, ведь он может расскать малышам, что дед мороза не существует.
League1
League1 ответил Тага Дага
   67 / 748
сегодня в 23:26
Могут, ну этого не будет. Без гения футбол превратиться в пустоту. Максимум матчей 5...
Ты прав, это кайф наблюдать, как "гений" играет в сборной. Именно в ней и видна вся его "гениальность"))))))))))))))))))))))
Bavaria_M
Bavaria_M
   108 / 748
сегодня в 23:25
Давно пора гнать его из сборной, опозорил аргов на миллион лет вперед, хоть арги смогут выйграть КА, и нормальные игроки и тренеры появятся, и все увидят кто был якорем
trimetil
trimetil
   594 / 748
сегодня в 23:23
Ну и правильно, все равно у него кроме Барселоны, нигде больше не получается играть.
Тео Джонс
Тео Джонс
   172 / 748
сегодня в 23:11
Я так понял, те у кого бомбалейло, привыкли бить терпилами по жизни и слушать, то что скажут всю свою жизнь))), оно и видно друзья, менталитет сразу)
neomessi
neomessi
   341 / 748
сегодня в 23:10
Думаю в этом нет ничего страшного! Да и Лео уже все, надо закрыть двери для сборной.
Тео Джонс
Тео Джонс
   172 / 748
сегодня в 23:09
Те, кто бомбят я понимаю их, они беспомощные перед властью своих депутатишков), а вот у Месси есть право критиковать эту федерацию и не только, это даже и тупому ежу понятно).
Тео Джонс
Тео Джонс
   172 / 748
сегодня в 23:07
Месси красавелла. Опустил этих барыг и взяточников, это же насколько палевно было видно на протяжении турнира, как тащят Бразов, да и вообще продажность в Южной Америки выше даже чем в СНГ.
dzvinka
dzvinka
   22 / 748
сегодня в 23:05
КОМНЕБОЛУШка великодушный, решил спасти сборную Аргентины - ибо бан мяськи-масяськи это единственное что даст хоть какие-то шансы этой глубоко футбольной стране на прогресс ее сборной.
juvenale
juvenale
   47 / 748
сегодня в 23:03
ну в 35 гном будет с пузом пешком ходить по полю,это ведь не Роналду
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 748
сегодня в 22:56
А мне жаль.Турнир потеряет для меня интерес. Кого ещё хейтить?(гном хоть смешил своими потугами,а арги без него и правда,возьмут и "хлопнут" турнир).Вот где гномяру "жаба" задушит!
vinyardrip
vinyardrip
   274 / 748
сегодня в 22:48
Он сам уйдет. не трать мессо. так 79аться ток великопланетный может
Dori29
Dori29
   543 / 748
сегодня в 22:47
Всё равно толку для сборной нет
ermak6848
ermak6848
   159 / 748
сегодня в 22:47
Он - Месси сильно не обидится, а вот репутация и финансовая сторона пострадает...
League1
League1 ответил Caniggia
   67 / 748
сегодня в 22:45
Ничего этого не будет. Простят Меську.
Его всегда прощают. Считают, что Бог его и так обидел и поэтому всегда прощают.
Тага Дага
Тага Дага
   203 / 748
сегодня в 22:42
Могут, ну этого не будет. Без гения футбол превратиться в пустоту. Максимум матчей 5...
League1
League1
   67 / 748
сегодня в 22:41
В общем-то давно пора. Всё равно от него толку никакого. Только топит сборную Аргентины. Роль камня на шее Му-Му в сборной Аргентины играет отлично.
рус фан
рус фан
   180 / 748
сегодня в 22:40
КОНМЕБОЛ название то какое мутное, поля были хреновые, арбитры слабые, Леонель считаю правильно подверг критике организацию турнира, если его отстранят считаю будет глупое решение.
Роман Романов
Роман Романов
   226 / 748
сегодня в 22:36
Ну тогда Аргентине сразу попрет.
VIPded
VIPded
   88 / 748
сегодня в 22:33
Чи не расстройство для гнома...)))
морозз
морозз ответил Rattlehead
   13 / 748
сегодня в 22:31
Лидером по духу Месси никогда не был, в этом его проблема. Он никогда не был вожаком. Таким, каким был в свое время Марадона. https://www.youtube.com/watch?v=A5eUbexLvn4
Марадона вообще уникум, то что он творил в сборной это просто надо видеть! Про Марадону можно сказать в нескольких словах...плеймекер с пасом от бога, нападающий с супер обводкой и великолепным ударом и вообще, такие рождаются раз в столетие! Он мог в одиночку принести победу как в клубе так и в сборной!
БарсV
БарсV ответил морозз
сегодня в 22:30
Привет дружище, ты не прав...Лионель лидер как по духу так и по мастерству! Без него Аргентина представляла бы из себя серенькую команду середняка!
только не говори об этом НГУШУ, забодает.
lawr19730
lawr19730
   280 / 748
сегодня в 22:27
Рыжую бороду пора давно отстранить от футбола пожизненно.
Caniggia
Caniggia
   74 / 748
сегодня в 22:27
Ничего этого не будет. Простят Меську.
Игорь Волков
Игорь Волков
   423 / 748
сегодня в 22:26
Арги только приобретут. Скорее всего,что то выиграют
морозз
морозз ответил Footbolista
   13 / 748
сегодня в 22:25
Привет!...скорее истина в этом вопросе где то посередине...между Барселоной и Аргентиной)...
Лионель лидер по жизни и в какой команде играть без разницы, правда многое что ещё зависит от партнёров по Барселоне, которые по мастерству намного опережают футболистов Аргентины
Rattlehead
Rattlehead ответил морозз
   90 / 748
сегодня в 22:24
Привет дружище, ты не прав...Лионель лидер как по духу так и по мастерству! Без него Аргентина представляла бы из себя серенькую команду середняка!
Лидером по духу Месси никогда не был, в этом его проблема. Он никогда не был вожаком. Таким, каким был в свое время Марадона.
NGY
NGY ответил Сливки общества
   14 / 748
сегодня в 22:22
Если я правильно понимаю, то это сделали типа для синхронизации с Европой, чтобы тоже по четным годам. Другой вопрос, что им мешало сразу после юбилейного 2016 перейти на новый формат и запустить следующий турнир в 2020 без 2019.
Да тут дураку ясно, что вся эта авантюра с ежегодными Копа Америки, делалась для того, чтобы Месси наконец смог выиграть этот турнир..., а в итоге, он и его не только не выиграл но и неблагодарно в душу организаторам наложил!

Чего ждать было ждать от этого двуличного человека. За что боролись, на то и напоролись!
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