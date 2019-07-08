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Ротенберг: «Сбылась моя мечта. Я очень горд за команду и за себя»

сегодня, 08:22

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал победу в Суперкубке России.

Не буду скрывать, у меня всегда была мечта выиграть все три трофея российского футбола. Наконец-то удалось это осуществить. Я очень горд за команду и за себя, сбылась моя мечта. Благодарен за это всем ребятам и болельщикам. Со стороны было очень волнительно смотреть за матчем. Ты не можешь сам играть, но очень переживаешь. Безумно счастлив, что всё получилось. Это исторический день. По сути, наша команда выиграла все три трофея России, и это останется в истории.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Локомотив М  Ротенберг Борис
Источник: iz.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Tostao
Tostao
   88 / 746
сегодня в 10:01
112910415
112910415
   33 / 746
сегодня в 09:52
заслуги у Бориса есть, конечно
но нам-то не расскажет ... жаль
Морозовский
Морозовский
   5 / 746
сегодня в 09:51
Поздравляю Роттенберга, трижды героя!
Байкал-38
Байкал-38 ответил борька
   41 / 746
сегодня в 09:49
Теперь осталось хоть один матч выиграть в ЛЧ, и тогда радуйся!
Она уже имеется в его послужном списке!
29.11.18 Локо-Галатасарай 2:0
Вышел на 90 минуте заменив Фарфана.
Так, что уже радуется, ты не переживай.
ОПС
ОПС
   347 / 746
сегодня в 09:41
Изумительно! Не играя получать награды. Полный абзац.
борька
борька
   65 / 746
сегодня в 09:37
Теперь осталось хоть один матч выиграть в ЛЧ, и тогда радуйся!
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   3 / 746
сегодня в 09:33
Зеболотный самый незабивной нападающий в мире...играющий за "лучший клуб Восточной Европы" - это ценнейший экземпляр))...для музея приколов...
Байкал-38
Байкал-38
   41 / 746
сегодня в 09:31
Борис талисман Локо!!! 4 титула и серебро всего за три года в команде, это о многом говорит, так держать!!!
Обладатель Кубка России: 2016/17, 2018/19
Чемпион России: 2017/18
Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19
Обладатель Суперкубка России: 2019
beloff
beloff
   442 / 746
сегодня в 09:22
да он занимает чье то место, но ради него его Батя льет в Локо бабло. А так он мог быть простым мажором которые гоняет под 250 по МКАДу, беспредельничать и т.д., а он посвятил себя футболу, нет таланта, но хотя бы старается и не попадает в истории как Кокоша , Мамай и Аяз и т.д. так что тут двоякие ощущения
Одержимый хряк
Одержимый хряк
сегодня в 09:17
Бегал больше всех, молодец.
beefs
beefs
   95 / 746
сегодня в 09:06
Молодец, поздравляем, не каждый может похвастаться своими трофеями а у тебя их целых три, Ты уже "звезда российского футбола, ты уже в истории...
LOpp
LOpp
   10 / 746
сегодня в 08:59
Выиграл 3 трофея и даже не вспотел.
STVA 1
STVA 1 ответил Юрий Сенатов 1
   46 / 746
сегодня в 08:54
Но они у него есть !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   260 / 746
сегодня в 08:52
Какие три трофея ? Раз. Если бы не папа, не играть вам на высшем уровне никогда из-за своих посредственных способностей. Да вы и не играете. Два.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 746
сегодня в 08:51
Хорошо на чужом горбу в рай въехать!!!
Павел Амурский
Павел Амурский
   89 / 746
сегодня в 08:43
Ротенеберг очень много сделал для победы, был основным защитником.
11-и метровый
11-и метровый
   58 / 746
сегодня в 08:41
На ворованные деньги что не помечтать.
Doping87
Doping87
   256 / 746
сегодня в 08:41
Очень он горд за халявный трофей...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   131 / 746
сегодня в 08:37
Не отказывает себе Борис в сбыче мечт.
CSKA2012
CSKA2012
   237 / 746
сегодня в 08:37
С Динамо не получилось ) так с Локо все выиграл ))
particular
particular
   1 / 746
сегодня в 08:34
Ключевые слова всей тирады - "...Со стороны..."
Присутствовал, переживал и иногда выходил для пары ударов по мячу...
В таких случаях, лучше, тихо сопеть в тряпочку, не высовываться и не делать громких заявлений о своих мечтах и сопричастности к достижениям...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   42 / 746
сегодня в 08:34
Гений, правильно настроил команду, Локо играл за себя и за Борю!
У нас был шанс зацепиться за трофей, но Семак не стал выпускать ЗеБолотного, видимо готовят к продаже в Реал за миллиард и боятся травмировать.
a3r3v3
a3r3v3
   151 / 746
сегодня в 08:24
У Ротенбергов всегда мечты сбываются
cska plus
cska plus
   13 / 746
сегодня в 08:24
Он выступает в качестве болельщика.
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