Ротенберг: «Сбылась моя мечта. Я очень горд за команду и за себя»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал победу в Суперкубке России.
Не буду скрывать, у меня всегда была мечта выиграть все три трофея российского футбола. Наконец-то удалось это осуществить. Я очень горд за команду и за себя, сбылась моя мечта. Благодарен за это всем ребятам и болельщикам. Со стороны было очень волнительно смотреть за матчем. Ты не можешь сам играть, но очень переживаешь. Безумно счастлив, что всё получилось. Это исторический день. По сути, наша команда выиграла все три трофея России, и это останется в истории.
но нам-то не расскажет ... жаль
но нам-то не расскажет ... жаль
29.11.18 Локо-Галатасарай 2:0
Вышел на 90 минуте заменив Фарфана.
Так, что уже радуется, ты не переживай.
29.11.18 Локо-Галатасарай 2:0
Вышел на 90 минуте заменив Фарфана.
Так, что уже радуется, ты не переживай.
Обладатель Кубка России: 2016/17, 2018/19
Чемпион России: 2017/18
Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19
Обладатель Суперкубка России: 2019
Обладатель Кубка России: 2016/17, 2018/19
Чемпион России: 2017/18
Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19
Обладатель Суперкубка России: 2019
Присутствовал, переживал и иногда выходил для пары ударов по мячу...
В таких случаях, лучше, тихо сопеть в тряпочку, не высовываться и не делать громких заявлений о своих мечтах и сопричастности к достижениям...
Присутствовал, переживал и иногда выходил для пары ударов по мячу...
В таких случаях, лучше, тихо сопеть в тряпочку, не высовываться и не делать громких заявлений о своих мечтах и сопричастности к достижениям...
У нас был шанс зацепиться за трофей, но Семак не стал выпускать ЗеБолотного, видимо готовят к продаже в Реал за миллиард и боятся травмировать.
У нас был шанс зацепиться за трофей, но Семак не стал выпускать ЗеБолотного, видимо готовят к продаже в Реал за миллиард и боятся травмировать.