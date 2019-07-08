Ротенберг: «Сбылась моя мечта. Я очень горд за команду и за себя»

Защитник «Локомотива» прокомментировал победу в Суперкубке России.

Не буду скрывать, у меня всегда была мечта выиграть все три трофея российского футбола. Наконец-то удалось это осуществить. Я очень горд за команду и за себя, сбылась моя мечта. Благодарен за это всем ребятам и болельщикам. Со стороны было очень волнительно смотреть за матчем. Ты не можешь сам играть, но очень переживаешь. Безумно счастлив, что всё получилось. Это исторический день. По сути, наша команда выиграла все три трофея России, и это останется в истории.