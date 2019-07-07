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Карпин: «Сбор в Австрии получился очень информативным»

сегодня, 21:02
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96Матч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Ганновера» в контрольном матче.

Сыграть в первом тайме 60 минут предложил «Ганновер 96». Изначально планировали провести два тайма по часу, но затем соперники попросили сократить время второго тайма до 45 минут из-за нехватки футболистов в составе. Из-за дождя затянулась встреча. Можно сказать, что провели двухчасовую тренировку. 

Сбор в Австрии получился очень информативным. Многое попробовали из того, что хотели. Что-то понравилось, но работы всё равно ещё очень много. Есть что корректировать.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 748
сегодня в 23:17
    mihaluch
    mihaluch
       61 / 748
    сегодня в 23:12
    А во что играли Карпин не уточнил, может в футбол, может в гольф, а может быть в преферанс.
    Sergey Z
    Sergey Z
       279 / 748
    сегодня в 22:08
    Удачи Ростову!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       122 / 748
    сегодня в 21:57
    Тренера бы подкорректировать, но это уже ближе к зиме.
    Bладимиp
    Bладимиp
       85 / 748
    сегодня в 21:27
    Поднабрали информации для пердива.
    борька
    борька
       68 / 748
    сегодня в 21:23
    Ждем успехов в чемпионате! Должны выстрелить, пока коллектив дружный, боевой!
    Удачи ФК Ростову! Ростов Чемпион!
    161регион
    161регион
       20 / 748
    сегодня в 21:08
    Купил абонемет на восток
    161регион
    161регион
       20 / 748
    сегодня в 21:07
    Валера,через неделю нужна победа епта!!!
    Аксинья
    Аксинья
       24 / 748
    сегодня в 21:06
    Короче говоря увидев что победа начинает уплывать Ганновер предложил остановить встречу, а то бы до сих пор круглого гоняли...
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