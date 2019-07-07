Карпин: «Сбор в Австрии получился очень информативным»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение от «Ганновера» в контрольном матче.

Сыграть в первом тайме 60 минут предложил «Ганновер 96». Изначально планировали провести два тайма по часу, но затем соперники попросили сократить время второго тайма до 45 минут из-за нехватки футболистов в составе. Из-за дождя затянулась встреча. Можно сказать, что провели двухчасовую тренировку.

Сбор в Австрии получился очень информативным. Многое попробовали из того, что хотели. Что-то понравилось, но работы всё равно ещё очень много. Есть что корректировать.