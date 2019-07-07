Тарасов: «Ситуация с „Локомотивом“ получилась неприятная»

Бывший полузащитник «Локомотива» прокомментировал свой уход из московского клуба.

Ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная, я планирую рассказать об этом в ближайшие дни более подробно.

На Суперкубок я нашёл билет сам, хотя считаю, что был частью команды, когда она добивалась права сыграть в этом матче. Попросил Миранчуков, они сделали билеты.

У меня нет коннекта ни с кем в клубе, потому что в последнем матче сезона получил травму – началось недопонимание. Сейчас я в непростой ситуации, когда надо 2-3 месяца быть без контракта, проходить реабилитацию, лечиться. Поддержки нет, но значит сам разберусь.