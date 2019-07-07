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Тарасов: «Ситуация с „Локомотивом“ получилась неприятная»

сегодня, 20:24

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой уход из московского клуба.

Ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная, я планирую рассказать об этом в ближайшие дни более подробно. 

На Суперкубок я нашёл билет сам, хотя считаю, что был частью команды, когда она добивалась права сыграть в этом матче. Попросил Миранчуков, они сделали билеты. 

У меня нет коннекта ни с кем в клубе, потому что в последнем матче сезона получил травму – началось недопонимание. Сейчас я в непростой ситуации, когда надо 2-3 месяца быть без контракта, проходить реабилитацию, лечиться. Поддержки нет, но значит сам разберусь.

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Все комментарии
морозз
морозз
   14 / 748
сегодня в 21:54
Вот и появилась червоточина на эмблеме железнодорожников, просто выкинули Тарасова из команды, не дав ему не единого шанса на возвращение! Вот вам и Сёмин, всегда ставивший его в основу, дал ему пинка и отвёл от стыда глаза в сторону!
Позор Локомотиву и лично Сёмину за такое отношение к ветерану команды!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Leha-ha50
   175 / 748
сегодня в 21:30
Ерунду какую-то понаписали,не повод для чего,если контракт к примеру 1 июня истекает,то с какого перепугу клуб должен что-то делать для футболиста после этого срока???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   27 / 748
сегодня в 21:25
9 сезонов в команде....
Играл ещё в предыдущем официальном матче...
А теперь резко ни билетов ни поддержки...
Странно как то...
Faustello
Faustello
   6 / 748
сегодня в 21:22
Надо Ольге звонить, она контракт с Барсой устроит )))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил TEREK_FOREVER
   10 / 748
сегодня в 21:10
Может контракт закончился?
Это не повод , чтоб отказать парню в лечении, он на больничном фактически должен был бы быть.
Неприятная ситуевина.
ermak6848
ermak6848
   168 / 748
сегодня в 20:55
что - то много мутного от Тарасова...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   71 / 748
сегодня в 20:51
играл бы в футбол а не путался со шлю... ведущей Даун2, ой 562, ой дом 2 во, тогда и карьера как футболиста на уровне рпл немного бы удалась))) а так извините, но вы нонейм российского футбола
161регион
161регион
   20 / 748
сегодня в 20:49
Проводница бузова застонала.....
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответил Leha-ha50
   83 / 748
сегодня в 20:47
Может контракт закончился?
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 748
сегодня в 20:39
Нехорошо как то получилось. Травма получена в регулярном сезоне, должны были оплатить лечение.
Кикнадзе вообще мутный какой то ?!?
Ravshan878
Ravshan878
   17 / 748
сегодня в 20:37
Бузова поможет. Через дом 2.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   83 / 748
сегодня в 20:29
Не похоже на Локо.И смахивает ситуация как с Дзагоевым,но с тем продлили.
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