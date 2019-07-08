Дани Алвес завоевал 40 трофеев за карьеру. Это рекорд среди футболистов

Сборная Бразилии победила Перу в финальном матче Кубка Америки-2019.
Таким образом, Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 титулов в карьере.
Отметим, что 36-летний бразилец был признан лучшим игроком турнира.
Сборная Бразилии победила Перу в финальном матче Кубка Америки-2019.
Таким образом, Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 титулов в карьере.
Отметим, что 36-летний бразилец был признан лучшим игроком турнира.
Так что скорее всего это к Ибрагимовичу, на счёт трофеев, который недавно выпендрился на счёт его трофеев и МЛС.
Так что скорее всего это к Ибрагимовичу, на счёт трофеев, который недавно выпендрился на счёт его трофеев и МЛС.
PS Ждем любителей пеналду, мадридского рояля и кабинетного ювентуса с их умозаключениями .... Алвес сделал из Месси звезду , но вы хоть определитесь кто? Хави и Иньеста или все же Алвес? ах-ха-ха)))
PS Ждем любителей пеналду, мадридского рояля и кабинетного ювентуса с их умозаключениями .... Алвес сделал из Месси звезду , но вы хоть определитесь кто? Хави и Иньеста или все же Алвес? ах-ха-ха)))