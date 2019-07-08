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Дани Алвес завоевал 40 трофеев за карьеру. Это рекорд среди футболистов

сегодня, 11:19
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия3 : 1Логотип футбольный клуб ПеруПеруМатч завершен

Сборная Бразилии победила Перу в финальном матче Кубка Америки-2019.

Таким образом, Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 титулов в карьере. 

Отметим, что 36-летний бразилец был признан лучшим игроком турнира.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Qwеrty
   3 / 742
сегодня в 13:08
А при чем тут они? Голы создают не они
Qwеrty
Qwеrty ответил 25процентный клоун
   287 / 742
сегодня в 12:59
Без Алвеса, Хави, Иньесты, Суареса.... Месси бы ничего не выиграл
Угу,только Пуйоля с Бускетсом и Вальдесом забыл
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 742
сегодня в 12:33
Без Алвеса, Хави, Иньесты, Суареса.... Месси бы ничего не выиграл
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 742
сегодня в 12:32
Его сильно не хватает барсе
cska plus
cska plus
   14 / 742
сегодня в 12:16
В коллекции чемпиона мира не хватает.
Don trambon
Don trambon
   40 / 742
сегодня в 11:54
Все что-то про Рона скулят, а про самого настоящего нарцисса носатого, которому дай повод только покрасоваться и повыпендриваться ничего не пишут.

Так что скорее всего это к Ибрагимовичу, на счёт трофеев, который недавно выпендрился на счёт его трофеев и МЛС.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   52 / 742
сегодня в 11:52
где то в сторонке плачит нонейммарова, которая стоит дороже а на выхлопе пердежь и больше ничаго
Groove000
Groove000
сегодня в 11:44
43, если считать титулы с Байи
DXTK
DXTK
   402 / 742
сегодня в 11:36
    drug01
    drug01
       103 / 742
    сегодня в 11:33
    Отличный результат!!!! Так продолжать! Только вперёд!!!!
    Медив
    Медив
       170 / 742
    сегодня в 11:30
    Рон теперь будет до 50 играть, чтобы обойти
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