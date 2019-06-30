Сборная Мадагаскара с первого места вышла в плей-офф Кубка Африки

30 июня 2019, 20:57

Сборная Мадагаскара в третьем туре группового этапа Кубка Африканских Наций обыграла Нигерию (2:0), набрала 7 очков и с первого места вышла в плей-офф. Стоит отметить, что это дебютное выступление команды на Кубке Африки в истории. Второй в квартете стала Нигерия. Бурунди отправляется домой, а Гвинея еще имеет шансы попасть в число лучших среди команд, занявших третье место в своих группах.