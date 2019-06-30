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Сборная Мадагаскара с первого места вышла в плей-офф Кубка Африки

30 июня 2019, 20:57
МадагаскарЛоготип футбольный клуб Мадагаскар2 : 0Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Сборная Мадагаскара в третьем туре группового этапа Кубка Африканских Наций обыграла Нигерию (2:0), набрала 7 очков и с первого места вышла в плей-офф. Стоит отметить, что это дебютное выступление команды на Кубке Африки в истории. Второй в квартете стала Нигерия. Бурунди отправляется домой, а Гвинея еще имеет шансы попасть в число лучших среди команд, занявших третье место в своих группах.

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Все комментарии
galem72
galem72
   271 / 686
вчера в 09:03
На лемурах натренировались что ли? ))
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
вчера в 06:40
Неожиданная сенсация
dzvinka
dzvinka
   34 / 686
вчера в 00:09
смотрел одну игру, импонировали, даже прогуглил страницу википедии про мадагаскар, не то что бы я не знал что это и где... но вот ВВП на душу населения и фотки посмотреть было интересно... пердив еще тот. Думаю вся страна ликует там.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   78 / 686
вчера в 00:08
Удачно прошерстили низшие французские лиги.
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
30 июня в 22:39
В сборной Магадаскара много натурализованных французов. Это легко проверить, у кого в фамилии меньше 12 букв тот француз из 3-4 дивизиона.
удав
удав
   162 / 686
30 июня в 21:38
как говорится раз в 16 лет и спартак чемпион-)
vinyardrip
vinyardrip ответил Шишанутый
   204 / 686
30 июня в 21:15
Молодцы! Удачи сборной Мадагаскар в плей-оффе! Пусть Зенит вместо колумбцийев лучше мадагаскарцев скупает, вот тогда поржем с Орлова)
Та он и так читать не мастак. Пожалей пенсионера
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 686
30 июня в 21:14
Молодцы! Удачи сборной Мадагаскар в плей-оффе!

Пусть Зенит вместо колумбцийев лучше мадагаскарцев скупает, вот тогда поржем с Орлова)
vinyardrip
vinyardrip
   204 / 686
30 июня в 21:09
Вот это поворот
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