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Ди Мария провел сотый матч в сборной Аргентины

29 июня 2019, 08:10
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Полузащитник Анхель Ди Мария достиг отметки в сто матчей в футболке сборной Аргентины. Напомним, вчера коллектив Лионеля Скалони обыграл Венесуэлу (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки.

Ди Мария дебютировал за «альбиселесте» в октябре 2009 года. За всё время он забил 20 голов.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
29 июня в 21:44
4 матча до Симеоне, 14 до Айалы. 5 голов до 7-й строчки списка бомбардиров.
Хоть ничего и не выиграл Ди Мария со сборной, но игрок выдающийся даже для богатой талантами истории сборной Аргентины.
Kempes78
Kempes78
   674 / 686
29 июня в 10:50
Браво Анхель ! Теперь осталось забить гол. Надо это сделать в Белу-Оризонти. Бразильцы там любят пропускать.
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 10:38
Молодец, хороший мальчик....
Конь 666
Конь 666
   197 / 686
29 июня в 10:14
В каждом пятом матче гол - неплохо!
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 686
29 июня в 09:00
Юбилей получился успешным.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
29 июня в 08:32
Солидно.
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