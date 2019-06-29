Ди Мария провел сотый матч в сборной Аргентины

Полузащитник Анхель Ди Мария достиг отметки в сто матчей в футболке сборной Аргентины. Напомним, вчера коллектив Лионеля Скалони обыграл Венесуэлу (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки.
Ди Мария дебютировал за «альбиселесте» в октябре 2009 года. За всё время он забил 20 голов.
Хоть ничего и не выиграл Ди Мария со сборной, но игрок выдающийся даже для богатой талантами истории сборной Аргентины.
Хоть ничего и не выиграл Ди Мария со сборной, но игрок выдающийся даже для богатой талантами истории сборной Аргентины.