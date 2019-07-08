«Тамбов» обновил свой логотип

«Тамбов» накануне дебюта в РПЛ представил свой новый логотип.
В стартовом туре турнира команда сыграет с «Зенитом». Домашние матчи команда будет проводить в Саранске.
«Тамбов» накануне дебюта в РПЛ представил свой новый логотип.
В стартовом туре турнира команда сыграет с «Зенитом». Домашние матчи команда будет проводить в Саранске.
По верхней кромке щита, совсем, неплохо смотрелись бы несколько звёзд о победах в РПЛ, ЛЕ и ЛЧ..:))
По верхней кромке щита, совсем, неплохо смотрелись бы несколько звёзд о победах в РПЛ, ЛЕ и ЛЧ..:))
значит Тамбов прихвостни цска
значит Тамбов прихвостни цска