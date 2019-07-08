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«Тамбов» обновил свой логотип

сегодня, 13:20

«Тамбов» накануне дебюта в РПЛ представил свой новый логотип.

В стартовом туре турнира команда сыграет с «Зенитом». Домашние матчи команда будет проводить в Саранске.

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Все комментарии
particular
particular
   1 / 742
сегодня в 14:44
Ожидаемые элементы геральдики - волк, мяч и ФК..:))
По верхней кромке щита, совсем, неплохо смотрелись бы несколько звёзд о победах в РПЛ, ЛЕ и ЛЧ..:))
Ravshan878
Ravshan878 ответил denmig
   15 / 742
сегодня в 14:37
Да действительно так.Наставник тоже самое. Х....гарян.Не как не может найти своего дома.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   241 / 742
сегодня в 14:32
красно-синие цвета.
значит Тамбов прихвостни цска
vyishenka
vyishenka
сегодня в 14:29
Классный логотип!!! Удачи волкам!!!
LOpp
LOpp
   9 / 742
сегодня в 14:24
что за Газзаев на лого?
DXTK
DXTK
   397 / 742
сегодня в 14:10
надо было у ливерпуля взять за основу общипанную индюшку пава пава.......... выращенную в тамбове....... а так сперли с талисмана ЧМ забиваки... волка.
номер 12
номер 12 ответил allemz
сегодня в 14:06
Соккер, проснись!
И что это такое?
номер 12
номер 12
сегодня в 14:05
Старый логотип лучше
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:02
Прилично
ermak6848
ermak6848
   141 / 742
сегодня в 13:53
Красивая эмблемы, " Если не победим - то загрызём "
Армейская душа
Армейская душа
   236 / 742
сегодня в 13:45
Почти как у Ромы )))
denmig
denmig
   349 / 742
сегодня в 13:26
Тамбовские волки!
supafresh
supafresh
сегодня в 13:25
эм? такое ощущение,что в какой-то флеш игре по типу 11х11 сделали логотип
allemz
allemz
   64 / 742
сегодня в 13:25
Соккер, проснись!
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