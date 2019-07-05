«Зенит» vs «Локомотив». Открытие сезона!

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Москвичи надеются на победу с третьей попытки, петербуржцы – на новый трофей. «Соккер.ру» готовится к финалу Суперкубка.

Бывший тренер «Динамо» Силкин допустил, что поскольку РПЛ стартует через неделю, то «Зенит» готов на три четверти. «Локомотив» в товарищеских матчах тоже зачастую побеждал, поэтому может оказаться, что оба победителя прошлого сезона примерно в одинаковых кондициях.

Специально пропустили кубок, на котором играли зимой – явно не хотели нагрузок уровня дерби или матча «Зенита» против «Спартака». Пожалуй, это правильный шаг, поскольку обе команды еврокубковый сезон начнут позже, чем конкуренты – дождутся групповой стадии Лиги чемпионов.

Готовность на 75 % не обязательно хороша для зрителей – как помним по последним финалам Суперкубков, нужен триггер, чтобы участники завелись и получилось в меру весело, как было в игре «Локомотива» и «Спартака» - из-за судейства в первую очередь. Но у Семина и Семака есть свои тренерские счеты после прошлого сезона. «Локомотив» явно не настроен махнуть рукой на Суперкубок.

Тактика и составы команд

Травма Фарфана огорчает, поскольку предварительный прогноз – от шести до девяти месяцев без футбола. Бедный Джефферсон пропускает золотые матчи сборной Перу на Кубке Америки, но даже в крепком здравии оставался в Бразилии и готовился к воскресному финалу. А вот Барриос вылетел вместе с Колумбией, но вряд ли Семак бросит его в бой – опорник устал.

А вот в «Локомотиве» не устают вести трансферную политику в обход Семина. Юрий Павлович хотел сохранить Кварацхелию и просит не отпускать Гильерме, но руководство грузина уже потеряло, подписали Мурильо – игрок оказался сильным, как говорят его напарники, но тренер поначалу к нему отнесся, как к «подкидышу». Весело у них в «Локомотиве» дела делаются, но ничего нового.

Вообще, не стоит ожидать кардинальных перемен в составах и подходах, поскольку «Локомотив» и «Зенит» банально не устраивали массовые закупки летом. Живоглядов и Сантос пришли, но второй вряд ли сыгрался с напарниками за пару дней, чтобы выходить в основе. Впрочем, всякое бывает – позиция слева является проблемной. Но если Жирков в полном порядке, то должен сыграть.

Судя по составу на игру против «Црвены Звезды», Семак определился с основой на матч против «Локомотива». Нобоа и Оздоев – пара центральных хавбеков, а в остальном – те же парни, что выиграли весной чемпионство. У «Локомотива», если отталкиваться от последних матчей, может выйти с первых минут новичок Живоглядов справа, а в центре – Мурильо, но подход при этом кардинально не меняется.

Разве что вместо опытных Фарфана и Фернандеша в тройке атакующих теперь Жемалетдинов. Так что от «Локомотива» ждем классику – «4-2-3-1», хотя Крыховяк и Баринов будут активничать в атаке, а общий курс будет привычным – ждать, что братья Миранчуки придумают что-то веселое. У «Зенита» похожий подход, только выход в атаку начинается с Ракицкого, а заканчивается Дзюбой, Дриусси и Азмуном. Схема между «4-4-2» и «4-2-2-1-1», когда Артем ассистирует Сердару.

Ориентировочные составы

«Зенит» (4-4-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков – Ригони, Нобоа, Оздоев, Дриусси – Дзюба, Азмун.

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Живоглядов, Чорлука, Мурильо, Рыбус (Лысов) – Баринов, Крыховяк – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов – Смолов (Эдер).

Любопытные факты накануне финала Суперкубка

- финал пройдет на «ВТБ Арене», а именно на стадионе имени Льва Ивановича Яшина. Это намек на результативный футбол или наоборот на влиятельность голкиперов? Заочная дуэль Лунева и Гильерме неизбежна, ведь Черчесов посмотрит матч и сделает выводы перед важными осенними играми сборной;

- «Зенит» из своих шести финалов Суперкубка выиграл четыре. Проигрывал последний раз в 2013 году ЦСКА со счетом 3:0. Зато после этого оба раза выполнил задачу. Очевидно, что Дзюба и компания настраиваются на очередной трофей;

- «Локомотив» тоже шесть раз бывал в подобных финалах, но только дважды побеждал. Обоим соперникам далеко до рекордсмена – на счету ЦСКА 7 побед в матче-открытии сезона. Но фиксируем, что у «Зенита» победы в 67 % случаев, у «Локомотива» - в 33 %.

- «Зенит» выиграл оба финала Суперкубка против «Локомотива». Первый для себя в 2008 году в «Лужниках», а потом по пенальти на «Петровском» в 2015 году со счетом 4:2 после ничьей 1:1 в основное время;

- команда Семина проиграла четыре финала подряд. Солидная серия, ведь у того же «Спартака» вообще всего четыре финала в истории (кстати, одна победа). «Локомотив» не выигрывал Суперкубок России с 2005 года, то есть уже 14 лет. Тогда обыграли «Терек» - победителя Кубка России;

- хотя матч пройдет не на стадионе «Локомотива», зато в Москве. И в столице «железнодорожники» научились играть против «Зенита» более успешно, чем делали это раньше. В четырех матчах с 2015 года фиксировали 2 победы столичной команды, одну ничью – весной, и 1 победу «Зенита»;

- первый символический удар по мячу в матче нанесет актер Александр Петров («Полицейский с Рублевки», «Гоголь»). Сыграет Стрельцова в фильме следующего года выпуска, а откроет матч для врагов соперников любимого клуба – «Спартака»;

- феерия 5:3 в прошлом сезоне была явным исключением из правила, ведь если взять отрезок в 10 матчей, то в 9 оставшихся средняя результативность не 8 мячей за матч, а всего 1.67 гола за игру. Проще говоря, эти соперники между собой чаще разыгрывают мяч до верного момента или контратаки, идет плотная сложная борьба;

- Юрий Семин – самый частый соперник Семака в тренерской карьере. Они пересекались шесть раз. Пока у наставников идеальная ничья – по 2 победы и 2 ничьи. Завтра симметрию точно разобьют, ведь даже в случае мировой будет овертаймы и серия пенальти, если нужно.

Прогноз «Соккер.ру»: «Зенит» победит «Локомотив», но вряд ли с большой разницей. Не исключено, что будет успех в один мяч, хотя тут можно только гадать. Зато стоит порадоваться, что так быстро возвращается российский сезон.