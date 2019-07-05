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Актер Александр Петров нанесет первый удар по мячу в матче за Суперкубок

сегодня, 15:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Пресс-служба РПЛ сообщила, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» начнется с символического удара по мячу, который сделают известный актер Александр Петров и подопечный Фонда Константина Хабенского - мальчик Витя.

Сообщается, что девятилетний Витя год назад сумел справиться с серьезной болезнью - опухолью мозга.

Встреча состоится в Москве. На игру продано более 23 тысяч билетов.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: события  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Premierliga.ruРедакция: Роман Мельник
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Живанильда
Живанильда
   225 / 705
сегодня в 16:56
это который разных шнырей играет.
Martini_1987
Martini_1987
сегодня в 16:54
То Козловский, то этот Петров, они че там, родственники Вовки что-ли...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил сулейман шлагбаум 1
   11 / 705
сегодня в 16:21
Чем так известен этот Александр Петров ?
Очень много снимается.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Так Себе Аналитик
   15 / 705
сегодня в 16:19
Лол, ты много пропустил, он в каждом втором сериале или фильме снимается, мне кажется. Хотя я не фанат его, тупо если посмотреть последние наши фильмы, наверняка он будет в половине)
Ну, я тоже полез в Википедию посмотреть кто это такой. Увидев физиономию ни одного фильма с его участием не вспомнил, да и вообще подумал, что если и видел эту физиономию раньше, то раз или два и те мельком :)
Впрочем, сериалы я не смотрю, а русским фильмам предпочитаю классические итальянские или французские из прошлого века.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Так Себе Аналитик
   104 / 705
сегодня в 16:13
Лол, ты много пропустил, он в каждом втором сериале или фильме снимается, мне кажется. Хотя я не фанат его, тупо если посмотреть последние наши фильмы, наверняка он будет в половине)
Извините, любезный, но смотреть эти фильмы - себя не уважать, а я себя уважаю, чего желаю и Вам, кстати.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил сулейман шлагбаум 1
   9 / 705
сегодня в 16:03
Чем так известен этот Александр Петров ?
Лол, ты много пропустил, он в каждом втором сериале или фильме снимается, мне кажется. Хотя я не фанат его, тупо если посмотреть последние наши фильмы, наверняка он будет в половине)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   104 / 705
сегодня в 15:54
Чем так известен этот Александр Петров ?
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