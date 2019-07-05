Актер Александр Петров нанесет первый удар по мячу в матче за Суперкубок

Пресс-служба РПЛ сообщила, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» начнется с символического удара по мячу, который сделают известный актер Александр Петров и подопечный Фонда Константина Хабенского - мальчик Витя.
Сообщается, что девятилетний Витя год назад сумел справиться с серьезной болезнью - опухолью мозга.
Встреча состоится в Москве. На игру продано более 23 тысяч билетов.
Впрочем, сериалы я не смотрю, а русским фильмам предпочитаю классические итальянские или французские из прошлого века.
Впрочем, сериалы я не смотрю, а русским фильмам предпочитаю классические итальянские или французские из прошлого века.