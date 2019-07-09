«Локомотиву» вручили серебряные медали чемпионата России

Сегодня представители «Локомотива» получили серебряные медали чемпионата России сезона-2018/19. Глава РПЛ Сергей Прядкин поздравил команду с достижением.

От души поздравляю вас и вашу команду с серебряными медалями, наверное, вы хотели большего и ставите планку по завоеванию самых высоких наград. У нас очень интересный чемпионат, желаю вам каждый год повторять эти успехи. Посещаемость стадионов растет, мы с радостью отмечаем, что растет посещаемость матчей вашей команды, поздравляю вас с этим. Успехов вам в новом сезоне!