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«Локомотиву» вручили серебряные медали чемпионата России

сегодня, 20:30

Сегодня представители «Локомотива» получили серебряные медали чемпионата России сезона-2018/19. Глава РПЛ Сергей Прядкин поздравил команду с достижением.

От души поздравляю вас и вашу команду с серебряными медалями, наверное, вы хотели большего и ставите планку по завоеванию самых высоких наград. У нас очень интересный чемпионат, желаю вам каждый год повторять эти успехи. Посещаемость стадионов растет, мы с радостью отмечаем, что растет посещаемость матчей вашей команды, поздравляю вас с этим. Успехов вам в новом сезоне!

В субботу «Локомотив» также стал обладателем Суперкубка России.

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Семак иди сюда
Семак иди сюда
   348 / 739
сегодня в 20:34
Опять Москва осталась без золота.
Аксинья
Аксинья
   17 / 739
сегодня в 20:32
На большее Сухины не хватило...
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