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РПЛ представила новый трофей и медали чемпионата

сегодня, 19:51

Российская Премьер-Лига продолжает заниматься ребрендингом. В этом раз лига представила новые награды: трофей и медали, которые будут вручаться чемпиону РПЛ.

РПЛ представила новый трофей и медали чемпионата  

Напомним, в прошлом году на логотипе РПЛ появился медведь.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   222 / 739
сегодня в 21:03
это кубок за победу на олимпиаде по физике или все-таки футбольный трофей? неужели поинтереснее сделать не могли?
Karkaz
Karkaz
   391 / 739
сегодня в 21:03
Клубный ЧМ уже не проводят, вот решили от туда свистнуть дизайн трофея. Но это по крайней мере более презентабельно, чем стеклянная ваза.
ermak6848
ermak6848
   161 / 739
сегодня в 20:54
не концепции ....
Igo0rek
Igo0rek
   24 / 739
сегодня в 20:53
Медали норм, кубок так себе, но лучше чем было.
beefs
beefs
   107 / 739
сегодня в 20:51
награды хороши...
Qwеrty
Qwеrty ответил ПерекатиПоле
   263 / 739
сегодня в 20:51
Сразу минус один претендент на чемпионство - Локо. Так как в такой кубок Палыч не сможет налить бухлишка, а значит тара бесполезна.
разве что в роли подстаканника использовать
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   42 / 739
сегодня в 20:46
Сразу минус один претендент на чемпионство - Локо.
Так как в такой кубок Палыч не сможет налить бухлишка, а значит тара бесполезна.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   226 / 739
сегодня в 20:41
Сойдет.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   42 / 739
сегодня в 20:40
Не плохой кубок для музея Зенита.
Армейская душа
Армейская душа ответил cska plus
   150 / 739
сегодня в 20:35
А любимый трофей хрющек кубок канделаки остаётся таким же?
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       206 / 739
    сегодня в 20:32
    Позорные медали.
    cska plus
    cska plus
       15 / 739
    сегодня в 20:25
    А любимый трофей хрющек кубок канделаки остаётся таким же?
    andrefino13
    andrefino13
       502 / 739
    сегодня в 20:19
    Я удивляюсь, почему в этом году Зениту не выдали ордена Кутузова, с их то возможностями.
    Литейный 4
    Литейный 4
       11 / 739
    сегодня в 20:12
    Свиньям эти трофеи чужды лет на 15. Гыгыгы
    Qwеrty
    Qwеrty ответил Faustello
       263 / 739
    сегодня в 20:12
    Могли бы и по оригинальнее к примеру медведь играет на гармошке и жонглирует мячом или деревянное полено держит на сучке мяч )))
    или свинья кидает шарф на железную дорогу по которой скачет конь,а деревянный баклан сидя на комбайне за этим наблюдает,на фоне пасущихся быков
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       33 / 739
    сегодня в 20:08
    По барабану. Не мне носить)).
    Faustello
    Faustello
       6 / 739
    сегодня в 20:05
    Могли бы и по оригинальнее к примеру медведь играет на гармошке и жонглирует мячом или деревянное полено держит на сучке мяч )))
    shlomo
    shlomo
       62 / 739
    сегодня в 20:00
    Ничего необычного....дизайнеры могли бы и поработать...или указика была, чтобы такое сделать....
    Питер Ман
    Питер Ман
       21 / 739
    сегодня в 19:59
    Дюкову браво, отлично работает, Зенит чемпион, пупсики загнаны на 5 место, ростов 9
    Питер Ман
    Питер Ман
       21 / 739
    сегодня в 19:58
    Прошлый трофей уже в музее Зенита за 5 чемпионств в РФ, этот тоже будет там, надеюсь, через 5 лет
    berda2003
    berda2003
       377 / 739
    сегодня в 19:57
    всё порешали, ещё дизайн медалей поменяют и можно расходиться...
    Шуnя771
    Шуnя771
       92 / 739
    сегодня в 19:56
    Медведь лишний...)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       47 / 739
    сегодня в 19:56
    Смотрится не плохо. 😝
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       25 / 739
    сегодня в 19:54
    Дюкову позор
    номер 12
    номер 12
       738 / 739
    сегодня в 19:53
    Фу, как некрасиво. Кто-нибудь, уберите уже Лебедева из дизайнеров
    Alpribas
    Alpribas
       38 / 739
    сегодня в 19:53
    Свиньям не показывать, это не для них.
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