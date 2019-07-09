РПЛ представила новый трофей и медали чемпионата  

Российская Премьер-Лига продолжает заниматься ребрендингом. В этом раз лига представила новые награды: трофей и медали, которые будут вручаться чемпиону РПЛ.
Новый сезон. Новая история. Новый Кубок чемпионов РПЛ.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 9 июля 2019 г.
Представляем новый трофей Российской Премьер-лиги: https://t.co/456vdmyF9X#РПЛ #НовыйСезон #НовыйКубок pic.twitter.com/TbetyRi1Z0
Напомним, в прошлом году на логотипе РПЛ появился медведь.
Так как в такой кубок Палыч не сможет налить бухлишка, а значит тара бесполезна.
Так как в такой кубок Палыч не сможет налить бухлишка, а значит тара бесполезна.