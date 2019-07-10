Паредес попал в символическую сборную Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ

сегодня, 06:05

Твиттер КОНМЕБОЛ опубликовал символическую сборную Кубка Америки-2019. Так же, как и в версии от Opta, единственным попавшим в список аргентинцем стал полузащитник «Пари Сен-Жермен» .

В символическую сборную вошли: вратарь Алиссон (Бразилия), защитники Алвес, Силва (оба - Бразилия), Трауко (Перу), Хименес (Уругвай), полузащитники Паредес (Аргентина), Видаль (Чили), Хамес (Колумбия) Артур, Эвертон (оба - Бразилия) и нападающий Герреро (Перу).