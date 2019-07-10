Паредес попал в символическую сборную Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ

Твиттер КОНМЕБОЛ опубликовал символическую сборную Кубка Америки-2019. Так же, как и в версии от Opta, единственным попавшим в список аргентинцем стал полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес.
В символическую сборную вошли: вратарь Алиссон (Бразилия), защитники Алвес, Силва (оба - Бразилия), Трауко (Перу), Хименес (Уругвай), полузащитники Паредес (Аргентина), Видаль (Чили), Хамес (Колумбия) Артур, Эвертон (оба - Бразилия) и нападающий Герреро (Перу).
Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL— Copa América (@CopaAmerica) 9 июля 2019 г.
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Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe
Миллер постарался
Миллер постарался