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Паредес попал в символическую сборную Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ

сегодня, 06:05

Твиттер КОНМЕБОЛ опубликовал символическую сборную Кубка Америки-2019. Так же, как и в версии от Opta, единственным попавшим в список аргентинцем стал полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес.

В символическую сборную вошли: вратарь Алиссон (Бразилия), защитники Алвес, Силва (оба - Бразилия), Трауко (Перу), Хименес (Уругвай), полузащитники Паредес (Аргентина), Видаль (Чили), Хамес (Колумбия) Артур, Эвертон (оба - Бразилия) и нападающий Герреро (Перу).

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   68 / 745
сегодня в 07:40
Вот что значит сделано в Зените!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   23 / 745
сегодня в 07:34
А да забыл стыдно за зенит и Паредаса((((
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   23 / 745
сегодня в 07:32
Протянули легенду бомжей))
Миллер постарался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   33 / 745
сегодня в 07:08
Паредес монстр, и сделал его таким Зенит. А ПСЖ не знал, как пользоваться ;)
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   254 / 745
сегодня в 07:06
простите, не удержался, КОНМЕБОЛ звучит как КОНЕБОМЖ
parallels
parallels
   18 / 745
сегодня в 07:04
филл будет в шоке!
cska plus
cska plus
   12 / 745
сегодня в 06:34
А в Зените дурака валял.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   694 / 745
сегодня в 06:24
КОНМЕБОЛ нечестно поступил в отношение тарасовских, они теперь спать спокойно не будут.
ДСА
ДСА
   188 / 745
сегодня в 06:17
Не такой уж он плохой игрок, как считают в ПСЖ
Аксинья
Аксинья
   19 / 745
сегодня в 06:10
Стоило ожидать - как никак а воспитанник Зенита...Но скорее всего его туда запхнули взамен развыступавшегося Месси...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   345 / 745
сегодня в 06:10
Смех да и только,с Бразильцами у него выдающийся матч был,отработка подкатов в пустоту...
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