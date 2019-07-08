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Ибрагимович составил сборную всех времён. В составе одни Златаны

сегодня, 12:11

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович составил сборную всех времён.

Нападающий решил, что в данной команде все позиции должен занять именно он.

Моя команда всех времён. Осталось только определить тренера. Возможно, им будет Златан.

Ибрагимович недавно отыграл матч в футболке с надписью «Ирбагимович».

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   162 / 742
сегодня в 13:10
Может к врачу его?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 742
сегодня в 12:58
Совсем с катушек слетел....

1-2 раза шутя - прикольно...
По-серьёзке и часто - диагноз....
Faustello
Faustello
   6 / 742
сегодня в 12:41
Ибра красава, прикалывается зачётно.
Кстати это сборная выносила бы наверное всех напрочь )))
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   453 / 742
сегодня в 12:20
Блин, какой Ибра все же зачетный тролль :) это же прикольно - гипертрофировать все и вся
Шуnя771
Шуnя771
   114 / 742
сегодня в 12:17
Чел зачетный...., но язык самое слабое его звено, за что и недополучил некоторые, футбольные регалии...
mat73
mat73
   159 / 742
сегодня в 12:14
Хоть одно место в воротах оставил бы, например великому Акинфееву
cska plus
cska plus
   14 / 742
сегодня в 12:13
Каждый по своему с ума сходит.
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