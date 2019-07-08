Ибрагимович составил сборную всех времён. В составе одни Златаны

сегодня, 12:11

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» составил сборную всех времён.

Нападающий решил, что в данной команде все позиции должен занять именно он.

Моя команда всех времён. Осталось только определить тренера. Возможно, им будет Златан.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 июля 2019 г.

Ибрагимович недавно отыграл матч в футболке с надписью «Ирбагимович».