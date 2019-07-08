Ибрагимович составил сборную всех времён. В составе одни Златаны

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович составил сборную всех времён.
Нападающий решил, что в данной команде все позиции должен занять именно он.
Моя команда всех времён. Осталось только определить тренера. Возможно, им будет Златан.
Ибрагимович недавно отыграл матч в футболке с надписью «Ирбагимович».
1-2 раза шутя - прикольно...
По-серьёзке и часто - диагноз....
1-2 раза шутя - прикольно...
По-серьёзке и часто - диагноз....
Кстати это сборная выносила бы наверное всех напрочь )))
Кстати это сборная выносила бы наверное всех напрочь )))