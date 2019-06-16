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Игрок «Зенита» попал в символическую сборную Евро-U21 всех времен

сегодня, 20:11

На сайте УЕФА болельщики составили символическую сборную среди игроков, которые когда-либо участвовали в Евро-U21.

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия);

Защитники: Бранислав Иванович (сборная Сербии и Черногории – 2003-2007), Матс Хуммельс (Германия), Алессандро Неста, Джорджо Кьеллини (оба – Италия);

Полузащитники: Фрэнк Лэмпард (Англия), Андреа Пирло (Италия), Хави Эрнандес (Испания), Месут Озил (Германия).

Нападающие: Франческо Тотти (Италия), Рауль Гонсалес (Испания).

Напомним, что в этом году чемпионат Европы среди игроков до 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино с 16 по 30 июня 2019 года.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 760
сегодня в 21:17
Даже сказать нечего.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 760
сегодня в 21:15
Новость ниочем. Сборные составляют все кому не лень...
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
   651 / 760
сегодня в 21:11
Какой-то неправильный заголовок! "Бывший игрок Локомотивива, который круто играл за челсю, а потом пришёл за баблом к бомжам, попал в символическую сборную, которую непонятно кто составлял!"
Аксинья
Аксинья ответил Footbolista
   23 / 760
сегодня в 21:09
"Игрок зенита не попал"...из воспоминаний А. Кержакова....
Класс!!!)))
Footbolista
Footbolista
   4 / 760
сегодня в 20:57
"Игрок зенита не попал"...из воспоминаний А. Кержакова....
GKN
GKN
   273 / 760
сегодня в 20:54
Броня крепка
dino-hsv
dino-hsv
   115 / 760
сегодня в 20:53
когда он со сборной играл на том евро, он даже клуба такого не знал :)
Морозовский
Морозовский
   2 / 760
сегодня в 20:51
Так вот зачем взяли пешехода Ивановича! "Зенит" всех времён - умудрились "прославиться" бакланы! Вот, жульё!
Footbolista
Footbolista
   4 / 760
сегодня в 20:50
Игрок зенита попал в символическую сборную СИЗО всех времен...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил 4RT
   40 / 760
сегодня в 20:49
Вот только забыли добавить,что как один из лучших правых защитников ,он состоялся в "Локомотиве" ,затем девять лет провел в "Челси" и только на излете лет решил перебраться в "Зенит",став третьим футболистом по зарплате в чемпионате....
Скорее надо отметить ОФК Белград,в Локомотиве ему уже было больше 21 года.
Зенит тут вообще не катит.
Аксинья
Аксинья
   23 / 760
сегодня в 20:49
Так значит Бронислав тоже воспитанник Зенита? Поздава!
Footbolista
Footbolista
   4 / 760
сегодня в 20:48
"Игрок зенита попал"...читайте новости про кокорина...
4RT
4RT
   168 / 760
сегодня в 20:28
Вот только забыли добавить,что как один из лучших правых защитников ,он состоялся в "Локомотиве" ,затем девять лет провел в "Челси" и только на излете лет решил перебраться в "Зенит",став третьим футболистом по зарплате в чемпионате....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   67 / 760
сегодня в 20:18
Иванович- это не только Зенит.
parallels
parallels
   8 / 760
сегодня в 20:17
от таких новостей становится стыдно за спартак!
Питер Ман
Питер Ман
   93 / 760
сегодня в 20:16
    Питер Ман
    Питер Ман
       93 / 760
    сегодня в 20:15
      FILL3286
      FILL3286
         20 / 760
      сегодня в 20:15
      памятник старику поставьте)))
      Питер Ман
      Питер Ман
         93 / 760
      сегодня в 20:15
      Не удивительно, Зенит - топ клуб России и восточной европы
      Garrincha58
      Garrincha58
         175 / 760
      сегодня в 20:14
      кому
      это сейчас надо
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