Игрок «Зенита» попал в символическую сборную Евро-U21 всех времен

сегодня, 20:11

На сайте УЕФА болельщики составили символическую сборную среди игроков, которые когда-либо участвовали в Евро-U21.

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия);

Защитники: Бранислав Иванович (сборная Сербии и Черногории – 2003-2007), Матс Хуммельс (Германия), Алессандро Неста, Джорджо Кьеллини (оба – Италия);

Полузащитники: Фрэнк Лэмпард (Англия), Андреа Пирло (Италия), Хави Эрнандес (Испания), Месут Озил (Германия).

Нападающие: Франческо Тотти (Италия), Рауль Гонсалес (Испания).

Напомним, что в этом году чемпионат Европы среди игроков до 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино с 16 по 30 июня 2019 года.