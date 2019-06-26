Как жар горя. 33 богатыря РПЛ

сегодня, 11:00

Чуть раньше положенного в Сеть просочился список 33 лучших футболистов прошедшего сезона. «Соккер.ру» местами выпадает в осадок и зовет на помощь санитаров.

Список пока не представлен официально, но информация из РПЛ утекла (и явно не за бесплатно), так что можем обсудить сильнейших футболистов прошедшего сезона по версии РФС за несколько часов до объявления. И тут есть, о чем поговорить, ведь в российских футбольных организациях такие списки составляются, такое ощущение, сотрудниками, которые круглый год сидят в кабинете без окон и занимаются бумажками, не видя футбола. Или же составляются адекватно, а потом большие дяди в дорогих пиджаках вносят кучу правок, чтобы потешить свое самолюбие или сделать знакомым приятное. В итоге получается то, что получается.

Вратари: Игорь Акинфеев ( ЦСКА ), Гильерме («Локомотив») и Андрей Лунёв («Зенит»).

Игорь Акинфеев уже закончит карьеру и обзаведется небольшим пузиком для солидности, а выборщики из РФС будут год за годом включать его в список 33-х лучших футболистов чемпионата России. И непременно под первым номером. В прошедшем сезоне Акинфеев не явил лучшую версию себя – проскакивали несвойственные ошибки, и не был выше всех на голову в РПЛ . Гильерме и Лунев тоже ошибались, Андрей в концовке осенней части сезона вообще немного «поплыл», пропустил 6 мячей в двух матчах, зимняя пауза пришла вовремя. Но это все частности, представленные вратари сильны, они должны быть в числе лучших, но тройка богатырей без Матвея Сафонова выглядит насмешкой.

Правые защитники: Марио Фернандес ( ЦСКА ), Владислав Игнатьев («Локомотив») и Сергей Петров («Краснодар»).

По первому номеру нет вопросов – Марио на голову всех сильнее в чемпионате России, недаром он самый дорогой игрок с оценочной стоимостью 30 миллионов. Сергей Петров тоже провел хороший сезон – его стоит поставить на второе место, а вот Игнатьев – спорная кандидатура, Влад был далеко не так хорош, как в чемпионском сезоне «Локо». Тот же Кирилл Комбаров из тульского «Арсенала» заслужил место в тройке не меньше.

Правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат») и Максим Беляев («Арсенал»).

Левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит») и Урош Спайич («Краснодар»).

Неплохие подобрались компании, но вопросов все равно уйма. Заслужил ли Джикия первую строчку? Георгий геройствовал и был невероятно крут, но «Спартак» много пропускал и при его участии тоже. Нужен ли здесь Андрей Семенов, который точно не был скалой в «Ахмате»? Не нужно давать особые преференции игрокам сборной России в пику справедливости. А как насчет Тони Шунича – короля воздуха РПЛ , и Рагнара Сигурдссона, который сменил партнеров, но оставил «Ростов» в лидерах по пропущенным мячам. Из ЦСКА тоже никого нет, хотя армейцы тоже мало пропустили.

Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин») и Кристиан Рамирес («Краснодар»).

Гениально! Лучшие левые защитники сезона провели по полсезона в РПЛ : у Жиркова 12 матчей, у Кудряшова – 9, да и Рамирес часто был вне основы «Краснодара» в чемпионате России из-за лимита. Можно понять выбор Жиркова: все-таки ветеран, включившись весной, помог «Зениту» решить проблему слева в защите, сделал 4 «ассиста» в дюжине встреч, стал чемпионом. Но после включения Кудряшова я бы сказал многозначительное «Окей» и закончил статью, если бы мне за это не платили.

У Федора 8 выходов в стартовом составе «Рубина», в этих матчах казанцы одержали одну победу со счетом 1:0 над «Уралом». Во второй и последней победе Кудряшов поучаствовал, выйдя на последние 13 минут в игре с «Крыльями Советов». Хочется взять пересмотреть все эти матчи, чтобы понять, чем так зацепил господ из РФС Федор. Напомню, это список 33-х лучших футболистов РПЛ , выступления в Турции и за сборную в зачет не идут. Если не знаете других футболистов, спросили бы у тех, кто следит за чемпионатом России. Например, Сергей Терехов из «Оренбурга» провел действительно классный и ровный сезон, вот кто точно заслужил место в тройке.

Опорные полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич ( ЦСКА ) и Магомед Оздоев («Зенит»).

Газинский однозначно по делу, первое место тоже не оспариваем. Никола Влашич тоже заслужил место в числе лучших игроков РПЛ , есть только маленькая проблемка: хорват ни разу не опорный полузащитник, а Магомеда Оздоева выбирали по безумному принципу: провел треть игрового времени в РПЛ (954 минуты) – получи третье место. Не, вы серьезно?

Центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак») и Вильмар Барриос («Зенит»).

Ой, все. Только что осознал, что Никола Влашич – опорный полузащитник, а Вильмар Барриос – центральный. Какой же огромный стыд заключен только в этой одной маленькой нестыковке. Думаю, составители списка 33-х лучших футболистов чемпионата России предпочитают АПЛ , Примеру и Серию A. Я уже не спрашиваю о том, за какие заслуги здесь оказался Зобнин? Роман провел далеко не лучший сезон, и он сам об этом прекрасно знает.

Правые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Алексей Ионов («Ростов»).

Левые полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив») и Резиуан Мирзов («Арсенал»).

Поверьте, нет задачи намеренно критиковать ради критики, я даже стараюсь избежать столкновений вкусов, понимая, что может существовать несколько мнений относительно той или иной позиции, и мое не является единственно верным. Откровенно «бомбит» из-за неадекватных решений в духе «и так сойдет!» О каком развитии футбола может идти речь, если даже здесь РФС неприкрыто и демонстративно плюет на внутренний чемпионат? Вот с крайними полузащитниками почти все нормально, кроме одного «но». Алексей Ионов.

Думаю, составители видели парочку матчей Алексея за сборную России, в противном случае они бы знали, что в «Ростове» Ионов играет на позиции центрального нападающего. Из 25 матчей он лишь в трех действовал на правом фланге. Зато полноценным полузащитником был Зелимхан Бакаев, который забил за тульский «Арсенал» 8 мячей и помог «оружейникам» добыть историческую путевку в Лигу Европы. Столько же забил и Сутормин из «Оренбурга», правда, его позицию будет определить сложнее. Ионов, к слову, из своих шести голов половину забил с пенальти, но это уже частности.

Правые нападающие: Федор Чалов ( ЦСКА ), Сердар Азмун («Зенит») и Лука Джорджевич («Арсенал»);

Левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив») и Зе Луиш («Спартак»).