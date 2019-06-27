Символическая сборная группового этапа Копа Америка 2019

вчера, 18:00

На носу старт плей-офф Копа Америка, и в ожидании интереснейших матчей на вылет «Соккер.ру» рассказывает о героях группового раунда. Кто сыграл ярче всех?

Вратарь

Давид Оспина (Колумбия)

Две сборные на групповой стадии Кубка Америки обошлись без пропущенных голов, так что логично выделить одного из «сухих» вратарей. Бразилец Алиссон не пропускал, но и трудился не много – в среднем 1.3 сэйва за матч после игр с Боливией, Венесуэлой и Перу, а вот Давид Оспина трудился в поте лица ради своих «клин-шитов». Бенефисом колумбийского вратаря стала игра против Аргентины, где он отбил шесть ударов, еще парочку сэйвов добавил после матча с Катаром, а во встрече с Парагваем Оспина участия не принял, отлучившись из расположения сборной по семейным обстоятельствам (из-за болезни члена семьи). Давида ждут в воротах в четвертьфинале, его вратарское искусство «кофейщикам» понадобится в матче с Чили.

Защитники

Дани Алвес (Бразилия)

Алвесу 36 лет, во время Кубка Америки он объявил об уходе из ПСЖ , но дефицита в предложениях у Дани нет, ведь ветеран по-прежнему в большущем порядке. На домашнем для сборной Бразилии турнире он неутомимо бороздит правую бровку, словно молодой, и уже успел отметиться забитым мячом – поразил ворота Перу.

Хосе Хименес (Уругвай)

Уругвай пропустил пару голов от Японии, но в том матче подвел Муслера, а Хименес сравнял счет и не дал «Селесте» проиграть. В двух других встречах уругвайцы играли на ноль, а Годин с Хименесом были безупречны. В матче с Чили Хосе еще и сэйв совершил на линии ворот, так что он герой, с какой стороны ни посмотри. Играет уругваец не только ногами, но и головой: почитайте историю о том, как Хосе однажды тонким приемом выключил из игры Радамеля Фалькао. Хитрый парень, далеко пойдет. Впрочем, он уже «не близко».

Давинсон Санчес (Колумбия)

Сборная Колумбии пока не познала горечь пропущенных голов, и это заслуга не только Оспины, но и защитников. Делегатом от команды Карлуша Кейруша в обороне будет защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес, на чьей смене происшествий не произошло. К слову, Санчес, как и Оспина, принял участие только в двух первых матчах, а в игре против Парагвая получил отдых. Но это не умаляет его заслуг.

Филипе Луис (Бразилия)

Пока Марсело работает над возвращением в сборную Бразилии, его коллега Филипе Луис играет так, что бразильские болельщики не вспоминают о защитнике «Реала». Филипе Луис с огромным отрывом лидирует среди левых защитников по числу обостряющих передач, а еще он играет на Копа Америка почти без брака: 93% передач доводит до партнеров.

Полузащитники

Эрик Пульгар (Чили)

Опорный полузащитник «Болоньи» мощно провел три матча на Копа Америка: Эрик даже голом отметиться сумел, но отмечаем его не за это. Пульгар просто-таки царит в центре поля, мячи к нему притягивает, словно магнитом, а слишком неуступчивых оппонентов чилиец может и по ногам полоснуть для острастки. Отборы, перехваты, борьба, начало атак – все это на Пульгаре в сборной Чили. На этом турнире Эрик превращается в системообразующего игрока «Ла Рохи».

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Коу приехал на Кубок Америки в не самом радужном настроении, ведь в «Барселоне» у него дела не очень клеятся, но в сборной Бразилии в отсутствие Неймара именно Филиппе взвалил на себя лидерскую ношу и тянет ее уверенно. Коутиньо дважды забил Боливии, отметился результативным пасом в игре с Перу. Филиппе хорошо двигается, регулярно создает моменты – и для себя, и для партнеров, такое ощущение, что у Коутиньо впервые после ухода из «Ливерпуля» за спиной появились крылья.

Алексис Санчес (Чили)

Еще один футболист, который ищет позитив на Кубке Америки в противовес накопившемуся негативу из-за неудач в клубе. У Алексиса «2+1» по системе «гол плюс пас» (больше на Копа Америка пока никто не набрал), он отметился результативными действиями в обоих победных матчах, а в игре с Уругваем просто не повезло, хотя Чили и Санчес, несмотря на поражение, провели сильный матч.

Хамес Родригес (Колумбия)

Звездную полузащиту дополняет колумбийский бриллиант – Хамес Родригес. Ему тоже есть, что доказывать, и Хамес это понимает: он отметился результативными передачами во встречах с Аргентиной и Катаром, ведет игру сборной Колумбии в атаке, при этом показывает умный и сбалансированный футбол.

Нападающие

Луис Суарес (Уругвай)

Суаресу даже с большим пузом удается забивать и оставаться топ-форвардом. Мастерство не проешь, как говорится. Луис отметился голами в ворота Японии и Эквадора, а в матче с «Ла Три» еще и «ассист» записал на свой счет. Как ему это удается?!

Эдинсон Кавани (Уругвай)

Эдинсон, помимо гола в ворота Эквадора, забил победный мяч в важном матче с Чили. Благодаря этому голу Кавани, «чарруа» в четвертьфинале встретятся не с Колумбией, а с куда более «съедобной» сборной Перу.

Тренер

Карлуш Кейруш (Португалия; сборная Колумбии)

Для Карлуша Кейруша Кубок Америки – уже второй крупный турнир в этом году, ведь на Кубке Азии он возглавлял Иран, а сборную Колумбии возглавил только в феврале. Уроки дисциплины от европейского специалиста идут на пользу «кофейщикам»: групповой этап они прошли без потерь, три победы в трех матчах. Больше это никому не удалось. За это Кейруша и премируем.