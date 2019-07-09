Паредес – единственный аргентинец в сборной Кубка Америки по версии Opta

Твиттер портала Opta опубликовал свою версию символической сборной Кубка Америки-2019. Единственным игроком сборной Аргентины, который попал в список из 11 человек, стал полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес.
В символическую сборную вошли: вратарь Алиссон (Бразилия), защитники Алвес, Маркиньос (оба - Бразилия), Трауко (Перу), полузащитники Паредес (Аргентина), Арангис (Чили), Йотун (Перу), Артур (Бразилия) и нападающие Герреро (Перу), Эвертон, Жезус (оба - Бразилия).
11 - Este es nuestro Equipo Ideal de la @CopaAmerica 2019. Estrellas. #OptaXI pic.twitter.com/PmIseIN6D6— OptaJavier (@OptaJavier) 8 июля 2019 г.
Напомним, официально лучшим игроком турнира был признан защитник сборной Бразилии Дани Алвес.
- рейтинг уефа
- игрок года в россии
- рейтинг посещаемости
- турнирная таблица чемпионата страны
а теперь ещё в список неугодных рейтингов угодила Opta 😂😂😂
- рейтинг уефа
- игрок года в россии
- рейтинг посещаемости
- турнирная таблица чемпионата страны
а теперь ещё в список неугодных рейтингов угодила Opta 😂😂😂