Паредес – единственный аргентинец в сборной Кубка Америки по версии Opta

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Твиттер портала Opta опубликовал свою версию символической сборной Кубка Америки-2019. Единственным игроком сборной Аргентины, который попал в список из 11 человек, стал полузащитник «Пари Сен-Жермен» .

В символическую сборную вошли: вратарь Алиссон (Бразилия), защитники Алвес, Маркиньос (оба - Бразилия), Трауко (Перу), полузащитники Паредес (Аргентина), Арангис (Чили), Йотун (Перу), Артур (Бразилия) и нападающие Герреро (Перу), Эвертон, Жезус (оба - Бразилия).

Напомним, официально лучшим игроком турнира был признан защитник сборной Бразилии Дани Алвес.