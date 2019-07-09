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Паредес – единственный аргентинец в сборной Кубка Америки по версии Opta

сегодня, 02:14

Твиттер портала Opta опубликовал свою версию символической сборной Кубка Америки-2019. Единственным игроком сборной Аргентины, который попал в список из 11 человек, стал полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес.

В символическую сборную вошли: вратарь Алиссон (Бразилия), защитники Алвес, Маркиньос (оба - Бразилия), Трауко (Перу), полузащитники Паредес (Аргентина), Арангис (Чили), Йотун (Перу), Артур (Бразилия) и нападающие Герреро (Перу), Эвертон, Жезус (оба - Бразилия).

Напомним, официально лучшим игроком турнира был признан защитник сборной Бразилии Дани Алвес.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   98 / 735
сегодня в 03:44
Ух ты ща бомбежка будет у гнома глоров, а то они же во всем обвинили парадеса, а тут хоп, эт как с игуайном, видать он в телек орал и мешал таким образом гному игратт
parallels
parallels
   16 / 735
сегодня в 03:19
стыдно за спартак! где филл? разбаньте филла, он должен увидеть рейтинг со своим кумиром!
parallels
parallels
   16 / 735
сегодня в 03:18
какие рейтинги автоматически признаются в тарасовке нелегитимными, которые надо запретить, вредными, питерскими и абсолютно ничего общего с реальностью не имеющие?

- рейтинг уефа
- игрок года в россии
- рейтинг посещаемости
- турнирная таблица чемпионата страны

а теперь ещё в список неугодных рейтингов угодила Opta 😂😂😂
Павел Амурский
Павел Амурский ответил Шишанутый
   76 / 735
сегодня в 02:33
А гном в антисборной! Худший игрок турнира.
Он к этому долго шел.
mihaluch
mihaluch
   73 / 735
сегодня в 02:33
Всё-таки Россия ему что-то дала..
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 735
сегодня в 02:32
А гном в антисборной! Худший игрок турнира.
11-и метровый
11-и метровый
   45 / 735
сегодня в 02:30
Это любимец свиней и мужичья. Не каждый их любимец в сборную континента попадает.
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