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Неймар уверен, что вернётся в «Барселону»

сегодня, 06:54

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар убеждён в том, что его переход в «Барселону» состоится, и заверил в этом своих родственников и друзей, информирует источник.

При этом отмечается, что бразилец не хочет портить отношения с ПСЖ и не будет давать публичный ответ на слова Леонардо. Напомним, спортивный директор ПСЖ недавно выступил с заявлением о том, что парижане примут меры в отношении Неймара, который не явился в расположение клуба к началу предсезонной подготовки.

Источник из окружения футболиста отмечает, что Леонардо знал о том, что Неймар собирается вернуться в Париж 15 июля.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   40 / 736
сегодня в 07:56
Шейх не уверен, что Неймар вернётся в Барселону.
LOpp
LOpp
   10 / 736
сегодня в 07:31
По количеству трансферных слухов Неймар скоро затмит Сутормина
cska plus
cska plus
   13 / 736
сегодня в 07:30
Надоели сплетни про эту бабу.
ДСА
ДСА
   196 / 736
сегодня в 07:30
Гризманн, Месси - мест нет.
3ton
3ton
   359 / 736
сегодня в 07:23
Мы тоже надеемся )
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 736
сегодня в 07:07
Все возможно .
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