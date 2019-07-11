Неймар уверен, что вернётся в «Барселону»

сегодня, 06:54

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар убеждён в том, что его переход в «Барселону» состоится, и заверил в этом своих родственников и друзей, информирует источник.

При этом отмечается, что бразилец не хочет портить отношения с ПСЖ и не будет давать публичный ответ на слова Леонардо. Напомним, спортивный директор ПСЖ недавно выступил с заявлением о том, что парижане примут меры в отношении Неймара, который не явился в расположение клуба к началу предсезонной подготовки.

Источник из окружения футболиста отмечает, что Леонардо знал о том, что Неймар собирается вернуться в Париж 15 июля.