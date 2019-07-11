РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева не раньше ноября

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что организация рассмотрит вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым после того, как находящийся в колонии общего режима игрок выйдет на свободу.

Мы пока не будем рассматривать это дело. Заседание пройдет после 8 ноября. Для выбора времени нужно согласование с теми арбитрами, которые будут рассматривать это дело. Сами понимаете, что в июле согласовывать время на середину ноября бессмысленно.

Ближе к этой дате (выхода Мамаева на свободу - прим.) станет понятно, когда состоится заседание.