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РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева не раньше ноября

сегодня, 11:26

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что организация рассмотрит вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым после того, как находящийся в колонии общего режима игрок выйдет на свободу.

Мы пока не будем рассматривать это дело. Заседание пройдет после 8 ноября. Для выбора времени нужно согласование с теми арбитрами, которые будут рассматривать это дело. Сами понимаете, что в июле согласовывать время на середину ноября бессмысленно.

Ближе к этой дате (выхода Мамаева на свободу - прим.) станет понятно, когда состоится заседание.

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ДСА
ДСА
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сегодня в 12:13
Непонятно: платят ему или нет.
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