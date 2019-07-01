РФС рассмотрит вопрос контракта «Краснодара» с Мамаевым после 8 июля

вчера, 17:32

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, когда организация рассмотрит вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым, который был приговорен к тюремному заключению.

«Краснодар» подал заявление о расторжении контракта с Мамаевым еще в октябре 2018-го, но палата по разрешению споров РФС не могла приступить к рассмотрению этого дела до вступления приговора в силу.

Сейчас мы будем рассматривать это дело. Изначально требования клуба были связаны с контрактом игрока, до окончания рассмотрения мы не раскрываем суть требований. Дело связано с трудовыми правоотношениями между заявителем, футбольным клубом «Краснодар», и ответчиком Павлом Мамаевым. Мне пока сложно сказать, сколько будет длиться рассмотрение дела. Единственное, что пока могу сказать - первое заседание будет после 8 июля. Скорее всего, оно будет до конца месяца. Дальше все будет зависеть от обстоятельств.

Контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает в конце года.