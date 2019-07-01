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РФС рассмотрит вопрос контракта «Краснодара» с Мамаевым после 8 июля

вчера, 17:32

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, когда организация рассмотрит вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым, который был приговорен к тюремному заключению.

«Краснодар» подал заявление о расторжении контракта с Мамаевым еще в октябре 2018-го, но палата по разрешению споров РФС не могла приступить к рассмотрению этого дела до вступления приговора в силу.

Сейчас мы будем рассматривать это дело. Изначально требования клуба были связаны с контрактом игрока, до окончания рассмотрения мы не раскрываем суть требований. Дело связано с трудовыми правоотношениями между заявителем, футбольным клубом «Краснодар», и ответчиком Павлом Мамаевым.

Мне пока сложно сказать, сколько будет длиться рассмотрение дела. Единственное, что пока могу сказать - первое заседание будет после 8 июля. Скорее всего, оно будет до конца месяца. Дальше все будет зависеть от обстоятельств.

Контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает в конце года. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   42 / 686
вчера в 19:23
Конечно руководство "Краснодара" имеет право его уволить. Но на футболистов почему-то не действует КЗоТ РФ.
МапС
МапС
   152 / 686
вчера в 19:01
Пора клубам прописывать в контрактах футболистов пункт по их расторжению в подобных случаях. Нарушил - за ворота без всяких компенсаций!
Z. Kramer
Z. Kramer
   76 / 686
вчера в 18:50
Я думал там уже всё решили давно.
mat73
mat73
   179 / 686
вчера в 18:49
Любого из нас давно бы с работы уволили давно уже, без всяких там комиссий и палат по разрешению споров!..
морозз
морозз
   31 / 686
вчера в 18:42
Галицкий всё делает правильно, у него очень хорошая детская академия и держать примером для них уголовника, не комильфо! Жаль что Миллер и Федун этого не понимают!
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
вчера в 18:30
Паша достанется Рамзану бесплатно!
Faustello
Faustello
   7 / 686
вчера в 18:00
Любопытно.
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