РФС заключил партнерские соглашения с Газпромбанком и РЖД

Российский футбольный союз заключил спонсорские соглашения с Газпромбанком и РЖД . Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

Газпромбанк - авторитетный и надежный партнер с отличной репутацией, являющийся одним из лидеров в своей отрасли. Уверен, что наше сотрудничество будет долгим, разносторонним и взаимовыгодным.