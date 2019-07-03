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РФС заключил партнерские соглашения с Газпромбанком и РЖД

сегодня, 18:40

Российский футбольный союз заключил спонсорские соглашения с Газпромбанком и РЖД. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

Газпромбанк - авторитетный и надежный партнер с отличной репутацией, являющийся одним из лидеров в своей отрасли. Уверен, что наше сотрудничество будет долгим, разносторонним и взаимовыгодным.

РФС и ОАО «РЖД» уже имеют опыт сотрудничества, новое соглашение укрепляет и расширяет наше партнёрство. ОАО «РЖД» играет огромную роль в жизни страны, является одной из крупнейших железнодорожных компаний в мире. Мы рады, что РЖД выразили заинтересованность стать партнёром российского футбола, оказывать активную поддержку проведению детско-юношеских соревнований. Рассчитываем, что вместе с ОАО «РЖД» сумеем добиться значительных успехов в реализации проектов, направленных на развитие отечественного футбола.

Ранее РФС утвердил состав состав судейского комитета.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As ответил Морозовский
   84 / 695
сегодня в 20:48
ПАНЦИРЬ ? .... 😍🤩😋⚠️
EAGuar As
EAGuar As
   84 / 695
сегодня в 20:46
Пусть будет так .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 695
сегодня в 20:17
Лучшей рекламой для РЖД были бы нормальные поезда...

В Питере до Зеленогорска - самое популярное направление - поезд идет час, а расстояние примерно 45 км. До Приморска, господи, ходит только дизель по дороге, которую еще финны до войны сделали, и идет он туда 2.5 часа (105 км).

В это же время китайцы вышли на первое место в мире по количеству скоростных поездов (250-350 км/ч) с их программой уменьшения агломераций.

А РЖД додумался купить устаревшие сименсы и назвать их "Ласточками"))

Да многие петербуржцы переехали бы жить в пригороды, если бы у РЖД ходило нормальное количество быстрых электричек, это решило бы и часть пробок, и развитие области.
beefs
beefs
   76 / 695
сегодня в 20:15
Ну и дела, скоро российский чемпионат превратиться в газпромовский...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   18 / 695
сегодня в 20:04
Газпром, РЖД, оплачивают, Гинер " подбивает" бабки с честным лицом..). Интересно кто, кого?). Два толстяка и хитрый, умный Лис).
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 19:52
Понятно, значит первое и второе место забили.
МапС
МапС
   241 / 695
сегодня в 19:37
В следующий сезон Зенит и Локо обменяются кубками.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
сегодня в 19:28
ужесточили лимит? не парьтесь газпромбанк спонсор, а значит все в порядке
ArtemonD
ArtemonD ответил Морозовский
   396 / 695
сегодня в 19:04
БОРЬБА ЗА БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ БУДЕТ ОЖЕСТОЧЁННОЙ!!!
Ростов скоро будет в пердиве, ему медали не грозят.
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 695
сегодня в 19:04
Перевожу на русский язык : чемпионы ближайших лет Зенит, Локомотив, в разном порядке
LOpp
LOpp
   8 / 695
сегодня в 19:00
Газпромбанк и РЖД спонсоры, Гинер рулит финансами в РФС, а чемпионом станет Спартак!
Морозовский
Морозовский
   11 / 695
сегодня в 18:54
БОРЬБА ЗА БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ БУДЕТ ОЖЕСТОЧЁННОЙ!!!
Alladins
Alladins
   183 / 695
сегодня в 18:49
Хорош хоть не с уголовной системой и свиноводческим комплексом.
Эллочка
Эллочка
   72 / 695
сегодня в 18:44
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       13 / 695
    сегодня в 18:44
    Ну все, теперь Локо с Зенитом по очереди чемпионить будут ???
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 695
    сегодня в 18:43
      Absinthe5
      Absinthe5
         89 / 695
      сегодня в 18:43
      РЖД, Газпром... Последние чемпионы Локо, Зенит... Всё понятно?)
      ДАША Д
      ДАША Д
         127 / 695
      сегодня в 18:42
      Зачем это РЖД не понятно, футболисты на самолётах летают, либо на автобусах едут.
      Igo0rek
      Igo0rek
         63 / 695
      сегодня в 18:42
      Совпадение? Не думаю.
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