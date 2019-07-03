РФС заключил партнерские соглашения с Газпромбанком и РЖД

Российский футбольный союз заключил спонсорские соглашения с Газпромбанком и РЖД. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.
Газпромбанк - авторитетный и надежный партнер с отличной репутацией, являющийся одним из лидеров в своей отрасли. Уверен, что наше сотрудничество будет долгим, разносторонним и взаимовыгодным.
РФС и ОАО «РЖД» уже имеют опыт сотрудничества, новое соглашение укрепляет и расширяет наше партнёрство. ОАО «РЖД» играет огромную роль в жизни страны, является одной из крупнейших железнодорожных компаний в мире. Мы рады, что РЖД выразили заинтересованность стать партнёром российского футбола, оказывать активную поддержку проведению детско-юношеских соревнований. Рассчитываем, что вместе с ОАО «РЖД» сумеем добиться значительных успехов в реализации проектов, направленных на развитие отечественного футбола.
Ранее РФС утвердил состав состав судейского комитета.
В Питере до Зеленогорска - самое популярное направление - поезд идет час, а расстояние примерно 45 км. До Приморска, господи, ходит только дизель по дороге, которую еще финны до войны сделали, и идет он туда 2.5 часа (105 км).
В это же время китайцы вышли на первое место в мире по количеству скоростных поездов (250-350 км/ч) с их программой уменьшения агломераций.
А РЖД додумался купить устаревшие сименсы и назвать их "Ласточками"))
Да многие петербуржцы переехали бы жить в пригороды, если бы у РЖД ходило нормальное количество быстрых электричек, это решило бы и часть пробок, и развитие области.
В Питере до Зеленогорска - самое популярное направление - поезд идет час, а расстояние примерно 45 км. До Приморска, господи, ходит только дизель по дороге, которую еще финны до войны сделали, и идет он туда 2.5 часа (105 км).
В это же время китайцы вышли на первое место в мире по количеству скоростных поездов (250-350 км/ч) с их программой уменьшения агломераций.
А РЖД додумался купить устаревшие сименсы и назвать их "Ласточками"))
Да многие петербуржцы переехали бы жить в пригороды, если бы у РЖД ходило нормальное количество быстрых электричек, это решило бы и часть пробок, и развитие области.