«Зенит» предложил 20 млн евро за Лянко, но получил отказ

Сообщается, что «Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ.
Сине-бело-голубые предложили за 22-летнего футболиста 20 миллионов евро и бонусы. Примерно такие же предложения «Торино» получил от «Ромы» и «Аякса», но туринский клуб пока отказывается продавать игрока и хочет продлить с ним контракт.
Лянко Евангелиста Сильвейра Невес Войнович
Лянко Евангелиста Сильвейра Невес Войнович
как то : о болел Спартака раздухарились,значит зенит идёт верной дорогой.
или : как рвёт москвичей,что они всю ветку загадили.значит зенит усилился,они завидуют.
както так.очень предсказуемый перс.
как то : о болел Спартака раздухарились,значит зенит идёт верной дорогой.
или : как рвёт москвичей,что они всю ветку загадили.значит зенит усилился,они завидуют.
както так.очень предсказуемый перс.
Трепет и мандраж у некоторых на данной ветке от одной мысли что Зенит усилится - зашкаливает..)))
Трепет и мандраж у некоторых на данной ветке от одной мысли что Зенит усилится - зашкаливает..)))
Мне например стыдно....
Не так конечно как некоторым за покупку Баду..,..
Но все же.....
Мне например стыдно....
Не так конечно как некоторым за покупку Баду..,..
Но все же.....
Уверен он усилил бы игру команды
Уверен он усилил бы игру команды