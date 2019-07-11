«Зенит» предложил 20 млн евро за Лянко, но получил отказ

сегодня, 15:31

Сообщается, что «Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ.

Сине-бело-голубые предложили за 22-летнего футболиста 20 миллионов евро и бонусы. Примерно такие же предложения «Торино» получил от «Ромы» и «Аякса», но туринский клуб пока отказывается продавать игрока и хочет продлить с ним контракт.