ГлавнаяНовости

«Зенит» предложил 20 млн евро за Лянко, но получил отказ

сегодня, 15:31

Сообщается, что «Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ.

Сине-бело-голубые предложили за 22-летнего футболиста 20 миллионов евро и бонусы. Примерно такие же предложения «Торино» получил от «Ромы» и «Аякса», но туринский клуб пока отказывается продавать игрока и хочет продлить с ним контракт.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Спортивный директор «Тамбова»: «Контракта с Брызгаловым не будет»
Сегодня, 15:59 Комментарии1
СлухиПереход Джанаева в ЦСКА сорвался. Он станет игроком «Сочи»
Сегодня, 14:25 Комментарии39
Попеску: «Если бы Хаджи выбирал деньги, то уже был бы в „Спартаке“»
Сегодня, 01:21 Комментарии24
Спортдиректор «Арсенала»: «Хотим подписать Мирзова»
Сегодня, 00:02 Комментарии8
Слухи«Сочи» может подписать игрока сборной России
Вчера, 23:03 Комментарии6
Слухи«Локомотив» может подписать игрока сборной Перу
Вчера, 22:19 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил cska plus
   31 / 732
сегодня в 17:07
Серб. Тоже о соседях подумал, залез в вики, узнал что его полное имя - мечта деда Гены :
Лянко Евангелиста Сильвейра Невес Войнович
GreeM
GreeM
   403 / 732
сегодня в 17:06
За 20 лямов покупать неизвестно что это явный вброс агентов.
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 732
сегодня в 17:03
Утка из стана свиней. Чтобы разбавить свои позорные трансферы. Гыгыгы
drug01
drug01
   114 / 732
сегодня в 17:02
Вероятно мало!
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Бутсы
   64 / 732
сегодня в 16:57
Судя по тому, как ты часто пишешь о некоем трепете и мандраже, это самый мандраж как раз не у них.
я тоже заметил))у него на всех ветках такого содержания одинаковые посты)))
как то : о болел Спартака раздухарились,значит зенит идёт верной дорогой.
или : как рвёт москвичей,что они всю ветку загадили.значит зенит усилился,они завидуют.


както так.очень предсказуемый перс.
Бутсы
Бутсы ответил Jeck Denielse
   115 / 732
сегодня в 16:53
Ждите развития событий... Трепет и мандраж у некоторых на данной ветке от одной мысли что Зенит усилится - зашкаливает..)))
Судя по тому, как ты часто пишешь о некоем трепете и мандраже, это самый мандраж как раз не у них.
ДСА
ДСА
   186 / 732
сегодня в 16:52
Раз многие готовы платить 20 млн., значит он дороже стоит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 732
сегодня в 16:50
Ждите развития событий...

Трепет и мандраж у некоторых на данной ветке от одной мысли что Зенит усилится - зашкаливает..)))
Rattlehead
Rattlehead ответил Константин Белых
   77 / 732
сегодня в 16:42
А откуда у бомжей двадцатки миллионов за защитников? Совсем жбан рванул? За Передаса деньги все уже истрачены-мы все подсчитали. Как же фэйрплей? Где честный и добрый футбол? Надо в УЕФА настучать на них-невозможно работать!
Бесполезно, ибо
Лакшери
Лакшери ответил Заполярный
   44 / 732
сегодня в 16:40
Вы Байду именно для этого купили , не так ли ?
морозз
морозз
   16 / 732
сегодня в 16:40
Всё в Европе уже знают, что у Миллера газовых народных денег шквал шквальной и всегда надо умножать на три сумму предложенную питерским газобароном!
Лакшери
Лакшери ответил Miaf
   44 / 732
сегодня в 16:38
Состав уровня ФНЛ на данный момент у вас + в раздевалке постоянно разборки . Не просто так вы этого парня вспомнили . Полюбому глаз положили.
Морозовский
Морозовский
   4 / 732
сегодня в 16:37
Бакланы получили по щщаммм! Опять.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   64 / 732
сегодня в 16:36
это разве новость? в газ.проект идут заканчивать с футболом и заработать богатую пенсию почти даром,у него видимо этого в плане нет)))
Лакшери
Лакшери ответил Miaf
   44 / 732
сегодня в 16:34
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       20 / 732
    сегодня в 16:32
    Стыдно не знать Лянко Евангелисту Силвейру Невеса Войновича..

    Мне например стыдно....
    Не так конечно как некоторым за покупку Баду..,..
    Но все же.....
    Miaf
    Miaf ответил cska plus
       9 / 732
    сегодня в 16:19
    Бразильский хохол, чтоли.
    Собственно для вас даже Думбие с Муссой и Траоре- бразильские хохлы из Африки
    cska plus
    cska plus
       13 / 732
    сегодня в 16:17
    Бразильский хохол, чтоли.
    Gunslinger
    Gunslinger ответил LOpp
       143 / 732
    сегодня в 16:17
    Видимо это в крови))
    А ведь Чемпионами стали вопреки логике: валяться в грязи это же ваше любимое времяпрепровождение!!! :)))
    Константин Белых
    Константин Белых
       170 / 732
    сегодня в 16:13
    А откуда у бомжей двадцатки миллионов за защитников? Совсем жбан рванул? За Передаса деньги все уже истрачены-мы все подсчитали. Как же фэйрплей? Где честный и добрый футбол? Надо в УЕФА настучать на них-невозможно работать!
    Miaf
    Miaf ответил Заполярный
       9 / 732
    сегодня в 16:13
    И НАЛАДИЛ БЫ ОТНОШЕНИЯ В РАЗДЕВАЛКЕ.
    Так же как он в свое время наладил отношения , когда его сослали за непристойное поведение в молодежку зенита
    Miaf
    Miaf ответил LOpp
       9 / 732
    сегодня в 16:12
    Видимо это в крови))
    прослезился, какая гордость за Петербуржцев распирает прям.🤣😥
    Заполярный
    Заполярный ответил Miaf
       111 / 732
    сегодня в 16:09
    Вы всегда можете вернуть вашу Легенду Йоана Молло. Уверен он усилил бы игру команды
    И НАЛАДИЛ БЫ ОТНОШЕНИЯ В РАЗДЕВАЛКЕ.
    LOpp
    LOpp
       10 / 732
    сегодня в 16:09
    Видимо это в крови))
    kastites
    kastites
       76 / 732
    сегодня в 16:01
    Брехня
    Miaf
    Miaf ответил Лакшери
       9 / 732
    сегодня в 15:59
    Ага, в клубы РПЛ ведь теперь только из серии Б или 4ой бундеслиги игроки переходят . Куда нам до Торино .
    Вы всегда можете вернуть вашу Легенду Йоана Молло.
    Уверен он усилил бы игру команды
    Miaf
    Miaf ответил Олег Борткевич
       9 / 732
    сегодня в 15:54
    Т.е.. ты хочешь сказать, что
      Лакшери
      Лакшери ответил Miaf
         44 / 732
      сегодня в 15:54
      Ага, в клубы РПЛ ведь теперь только из серии Б или 4ой бундеслиги игроки переходят . Куда нам до Торино .
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич ответил Miaf
      сегодня в 15:49
      Это какое то неуважение к самому себе, когда тебе предлагают перейти в Зенит, Лянко унизили.
      Т.е.. ты хочешь сказать, что
      particular
      particular
         3 / 732
      сегодня в 15:48
      ПоДлянка, однако..:))
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100