Тунис вышел в полуфинал КАН

Сборная Туниса обыграла команду Мадагаскара в рамках 1/4 финала КАН.
Мадагаскар - Тунис 0:3 (0:0)
Голы: Сасси 52, Мсакни 60, Слити 90+3
Мадагаскар: Адриен , Метанир, Разаканантенаина, Фонтен, Момбрис, Илаимахаритра (Ракотохарималала 77), Анисе, Амада, Номенджанахар (Воави 66), Андриатсима, Андриаматсиноро
Главный тренер: Дюпуи Николя.
Тунис: Ассен, Кехрида, Бронн, Мерия, Хаддади, Шалали (Дрэгер 75), Шкири, Сасси (Ауади 83), Хазри, Хенисси, Мсакни (Слити 66)
Главный тренер: Жиресс Ален.
Предупреждение: Анисе 86
Ранее в полуфинал вышла команда Алжира.
Сасси нужно Семаку показать
Сасси нужно Семаку показать
Вместо Илаимахаритра на замену вышел Ракотохарималала,комментатор не растерялся и нарек его Рокой. Честно признался,что это трудно.
Вместо Илаимахаритра на замену вышел Ракотохарималала,комментатор не растерялся и нарек его Рокой. Честно признался,что это трудно.