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Тунис вышел в полуфинал КАН

вчера, 23:55
МадагаскарЛоготип футбольный клуб Мадагаскар0 : 3Логотип футбольный клуб ТунисТунисМатч завершен

Сборная Туниса обыграла команду Мадагаскара в рамках 1/4 финала КАН.

Мадагаскар - Тунис 0:3 (0:0)
Голы: Сасси 52, Мсакни 60, Слити 90+3

Мадагаскар: Адриен , Метанир, Разаканантенаина, Фонтен, Момбрис, Илаимахаритра (Ракотохарималала 77), Анисе, Амада, Номенджанахар (Воави 66), Андриатсима, Андриаматсиноро
Главный тренер: Дюпуи Николя.

Тунис: Ассен, Кехрида, Бронн, Мерия, Хаддади, Шалали (Дрэгер 75), Шкири, Сасси (Ауади 83), Хазри, Хенисси, Мсакни (Слити 66)
Главный тренер: Жиресс Ален.

Предупреждение: Анисе 86

Ранее в полуфинал вышла команда Алжира.

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Все комментарии
faneng
faneng
   396 / 734
сегодня в 00:16
Жаль Мадагаскар...
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 734
сегодня в 00:13
Сасси Мадагаскар отправил домой, мультик лучше.
Сасси нужно Семаку показать
kotmyshka
kotmyshka
   438 / 734
сегодня в 00:04
Ожидаемо... Сенсации не произошло...
kotmyshka
kotmyshka
   438 / 734
сегодня в 00:03
Ожидаемо...
Шишанутый
Шишанутый
   60 / 734
вчера в 23:58
Тунис ясно что выше класом полный матч доменировал. Мадагаскару не чем ответить. Но они все равно молодцы что дошли так далеко!!
Qwеrty
Qwеrty
   127 / 734
вчера в 23:58
Закончилась сказка Мадагаскара,а жаль.
Вместо Илаимахаритра на замену вышел Ракотохарималала,комментатор не растерялся и нарек его Рокой. Честно признался,что это трудно.
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