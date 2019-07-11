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Нигерия вышла в полуфинал КАН

сегодня, 00:01
НигерияЛоготип футбольный клуб Нигерия2 : 1Логотип футбольный клуб ЮАРЮАРМатч завершен

Сборная Нигерии обыграла команду ЮАР в матче 1/4 финала КАН.

Каир, стадион Каирский международный стадион

Нигерия - ЮАР 2:1 (1:0)
Голы: Чуквуэзе 27, Троост-Эконг 89 - Зунгу 71

Нигерия: Акпейи, Авазьем, Троост-Эконг, Омеруо, Коллинз, Этебо, Ндиди, Чуквуэзе, Ивоби (Балогун 90+3), Муса (Саймон 81), Игало
Главный тренер: Рор Гернот.

ЮАР: Уильямс, Мхизе, Хлатшвайо, Мкхванази, Хланти, Зунгу, Фурман, Мокоджо, Тау, Мотиба (Велдвейк 86), Лорч (Зване 58)
Главный тренер: Бакстер Стюарт.

Предупреждения: Мотиба 14, Муса 35, Хлатшвайо 49, Тау 62, Мхизе 75

Ранее в полуфинал вышла сборная Сенегала.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 735
сегодня в 01:20
Почему Муса сам не бил из убойных позиций??? Сколько он правой положил за ЦСКА, а тут струхнул. Может уверенность потерял ???Бежит то хорошо, а завершение хромает.
Foxes
Foxes
   694 / 735
сегодня в 01:16
Молодцы!
Байкал-38
Байкал-38
   27 / 735
сегодня в 00:39
Нигерия чуть не поплатилась за трусливую тактику на удержания счёта. Во втором тайме только отбивались, и пропустив по инерции должны ещё были пропускать, но всё таки собрались и на последних минутах откровенно повезло.
Болел за Нигерию и матерился на них за трусость. Гол ЮАР был очевиден виден, нельзя так играть.
Муса Думбия вообще разочаровал, боялся сам ударить, хотя в некоторых моментах обязан был бить сам.
Думаю сделают вывод.
Павел Амурский
Павел Амурский
   53 / 735
сегодня в 00:37
Нигерию с победой!
Шишанутый
Шишанутый
   43 / 735
сегодня в 00:29
Нигерия была убедительна по игре. У Юар на этот раз отскочить не удалось! Ну и хватит с них. Нигерия-Алжир будет супер полуфинал!!!
Qwеrty
Qwеrty
   188 / 735
сегодня в 00:29
грузин чуквуэзе отличился
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 735
сегодня в 00:10
Нигерия была лучше!!! Да и потехничней команда будет. Могли и раньше все решить!!!
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