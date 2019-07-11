Нигерия вышла в полуфинал КАН

Сборная Нигерии обыграла команду ЮАР в матче 1/4 финала КАН.
Каир, стадион Каирский международный стадион
Нигерия - ЮАР 2:1 (1:0)
Голы: Чуквуэзе 27, Троост-Эконг 89 - Зунгу 71
Нигерия: Акпейи, Авазьем, Троост-Эконг, Омеруо, Коллинз, Этебо, Ндиди, Чуквуэзе, Ивоби (Балогун 90+3), Муса (Саймон 81), Игало
Главный тренер: Рор Гернот.
ЮАР: Уильямс, Мхизе, Хлатшвайо, Мкхванази, Хланти, Зунгу, Фурман, Мокоджо, Тау, Мотиба (Велдвейк 86), Лорч (Зване 58)
Главный тренер: Бакстер Стюарт.
Предупреждения: Мотиба 14, Муса 35, Хлатшвайо 49, Тау 62, Мхизе 75
Ранее в полуфинал вышла сборная Сенегала.
Болел за Нигерию и матерился на них за трусость. Гол ЮАР был очевиден виден, нельзя так играть.
Муса Думбия вообще разочаровал, боялся сам ударить, хотя в некоторых моментах обязан был бить сам.
Думаю сделают вывод.
Болел за Нигерию и матерился на них за трусость. Гол ЮАР был очевиден виден, нельзя так играть.
Муса Думбия вообще разочаровал, боялся сам ударить, хотя в некоторых моментах обязан был бить сам.
Думаю сделают вывод.