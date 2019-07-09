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1-й тур ФНЛ завершился поражением «Краснодара-2» от «Армавира»

сегодня, 20:52
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«Краснодар-2» уступил «Армавиру» в матче 1-го тура ФНЛ. Напомним, сегодня главным тренером «Краснодара-2» стал Олег Фоменко.

«Армавир» - «Краснодар-2» 2:1 (0:1)
Голы: Хайруллов 59, Калмыков 64 - Якимов 35

«Армавир»: Руденок, Кутин, Хайруллов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов (Лусикян 60), Поляков (Падерин 87), Гурфов, Переверзев (Иванченко 81), Клопков (Замалиев 75), Калмыков

«Краснодар-2»: Адамов, Марков, Грицаенко, Гогличидзе, Таранов, Григорян (Сергеев 59), Якимов, Черников, Жигулев (Сперцян 69), Кутовой (Онугха 71), Халназаров

Предупреждения: Переверзев 61, Якимов 63

С результатами других матчей вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 739
сегодня в 21:00
Армавир с победой .
Aчиститель
Aчиститель
   101 / 739
сегодня в 21:00
Болельщикам Краснодара ближе спартак-2.
ДАША Д
ДАША Д
   119 / 739
сегодня в 21:00
Неожиданно.
Bладимиp
Bладимиp
   63 / 739
сегодня в 20:53
Армавир с победой!
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