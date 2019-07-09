1-й тур ФНЛ завершился поражением «Краснодара-2» от «Армавира»

«Краснодар-2» уступил «Армавиру» в матче 1-го тура ФНЛ. Напомним, сегодня главным тренером «Краснодара-2» стал Олег Фоменко.
«Армавир» - «Краснодар-2» 2:1 (0:1)
Голы: Хайруллов 59, Калмыков 64 - Якимов 35
«Армавир»: Руденок, Кутин, Хайруллов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов (Лусикян 60), Поляков (Падерин 87), Гурфов, Переверзев (Иванченко 81), Клопков (Замалиев 75), Калмыков
«Краснодар-2»: Адамов, Марков, Грицаенко, Гогличидзе, Таранов, Григорян (Сергеев 59), Якимов, Черников, Жигулев (Сперцян 69), Кутовой (Онугха 71), Халназаров
Предупреждения: Переверзев 61, Якимов 63
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