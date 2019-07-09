«Рейнджерс» одержал разгромную победу в отборочном раунде Лиги Европы

«Рейнджерс» одержал разгромную выездную победу над клубом «Сент-Джозефс» из Гибралтара в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Ответная встреча состоится 18 июля.
Гибралтар, стадион «Виктория Стэдиум»
«Сент-Джозефс» - «Рейнджерс» 0:4 (0:0)
Голы: Джек 50, Оджо 56, Голдсон 68, Морелос Авилес 77
«Сент-Джозефс»: Алегре Дельгадо, Герреро Хередиа, Торрес Фернандес, Пекки Масиас (Эрнандес 70), Феррер Лопес (Кашиаро 69), Лобато Гонсалес, Фернандес Мартинес (Гарро 76), Гарсия Пенья
Главный тренер: Прокопио Рауль.
«Рейнджерс»: МакГрегор, Дефо (Морелос Авилес 63), Тавернье, Голдсон, Дэвис, Джек (Арибо 63), Камара, Оджо, Баришич, Джонс (Стюарт 71), Катич
Главный тренер: Джеррард Стивен.
Предупреждения: Дефо 26, Пекки Масиас 45+2, Герреро Хередиа 47, Алегре Дельгадо 59, Оджо 90+1
"Деклассификация" - +6 и выше
имеется ввиду разница мячей
"Деклассификация" - +6 и выше
имеется ввиду разница мячей