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«Рейнджерс» одержал разгромную победу в отборочном раунде Лиги Европы

сегодня, 21:08
Сент-ДжозефсЛоготип футбольный клуб Сент-Джозефс (Гибралтар)0 : 4Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

«Рейнджерс» одержал разгромную выездную победу над клубом «Сент-Джозефс» из Гибралтара в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Ответная встреча состоится 18 июля.

Гибралтар, стадион «Виктория Стэдиум»

«Сент-Джозефс» - «Рейнджерс» 0:4 (0:0)
Голы: Джек 50, Оджо 56, Голдсон 68, Морелос Авилес 77

«Сент-Джозефс»: Алегре Дельгадо, Герреро Хередиа, Торрес Фернандес, Пекки Масиас (Эрнандес 70), Феррер Лопес (Кашиаро 69), Лобато Гонсалес, Фернандес Мартинес (Гарро 76), Гарсия Пенья
Главный тренер: Прокопио Рауль.

«Рейнджерс»: МакГрегор, Дефо (Морелос Авилес 63), Тавернье, Голдсон, Дэвис, Джек (Арибо 63), Камара, Оджо, Баришич, Джонс (Стюарт 71), Катич
Главный тренер: Джеррард Стивен.

Предупреждения: Дефо 26, Пекки Масиас 45+2, Герреро Хередиа 47, Алегре Дельгадо 59, Оджо 90+1

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 742
сегодня в 21:57
С победой .
Rheinfall
Rheinfall
   267 / 742
сегодня в 21:55
Рейнджерс следует дальше
Павел Амурский
Павел Амурский
   69 / 742
сегодня в 21:51
Рейнджерс с победой!
bsww
bsww ответил An Jo
   392 / 742
сегодня в 21:48
Если такой счёт для вас разгромный, то с каким же счётом Спартак сыграл с Ливерпулем у них дома?!
Разгром - +3 +4 +5
"Деклассификация" - +6 и выше
имеется ввиду разница мячей
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 742
сегодня в 21:48
Для почтальонов и полицейских не такой уж и разгром.
Nickless
Nickless ответил Left Boy
   422 / 742
сегодня в 21:34
Это была Лига Европы как бы
Верно. Поправили, спасибо
cska plus
cska plus
   15 / 742
сегодня в 21:29
Хрющи хорошо знакомы с Рейнджерсом.
Left Boy
Left Boy
   112 / 742
сегодня в 21:29
Это была Лига Европы как бы
Qwеrty
Qwеrty
   247 / 742
сегодня в 21:13
первый тайм волновался,но втором все зашло на свои места
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил An Jo
   158 / 742
сегодня в 21:12
Если такой счёт для вас разгромный, то с каким же счётом Спартак сыграл с Ливерпулем у них дома?!
С неприлично позорным.
An Jo
An Jo
   423 / 742
сегодня в 21:10
Если такой счёт для вас разгромный, то с каким же счётом Спартак сыграл с Ливерпулем у них дома?!
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