Агент Бергвейна: «Это прекрасно, что Стевеном интересуется „Бавария“»

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Фулко ван Куперен, агент форварда ПСВ , прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Баварии». Эти разговоры впервые появились в апреле, но конкретного предложения по 21-летнему хавбеку до сих пор не поступало.

Мы никогда не говорили, что наше терпение на исходе. «Бавария» – большой и великий клуб, и то, что им нравится Стевен – это прекрасно. Они могут готовиться столько, сколько потребуется. С другой стороны, это не секрет, что есть и другие клубы, которым нравится Стевен.

По слухам, в услугах Бергвейна также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Интер» и «Аякс».