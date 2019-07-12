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Агент Бергвейна: «Это прекрасно, что Стевеном интересуется „Бавария“»

сегодня, 06:13

Фулко ван Куперен, агент форварда ПСВ Стевена Бергвейна, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Баварии». Эти разговоры впервые появились в апреле, но конкретного предложения по 21-летнему хавбеку до сих пор не поступало.

Мы никогда не говорили, что наше терпение на исходе. «Бавария» – большой и великий клуб, и то, что им нравится Стевен – это прекрасно. Они могут готовиться столько, сколько потребуется.

С другой стороны, это не секрет, что есть и другие клубы, которым нравится Стевен.

По слухам, в услугах Бергвейна также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Интер» и «Аякс».

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ДСА
ДСА
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сегодня в 07:41
Это лишний козырь в рукаве агента.
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