«Барселона» оплатила трансфер Гризманна

«Барселона» завершила трансфер форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Сообщается, что каталонцы уже выплатили мадридцам 120 млн евро в качестве отступных за французского нападающего.
Футболист должен подписать контракт с новым клубом до 30 июня 2024 года. Вероятно, официально о сделке будет объявлено в самое ближайшее время.
И раньше терпеть его не мог, теперь вдвойне!
И в сборной в сильную команду попал.
Не такой уж и супер игрок.
И раньше терпеть его не мог, теперь вдвойне!
И в сборной в сильную команду попал.
Не такой уж и супер игрок.