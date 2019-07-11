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«Барселона» оплатила трансфер Гризманна

сегодня, 21:47

«Барселона» завершила трансфер форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Сообщается, что каталонцы уже выплатили мадридцам 120 млн евро в качестве отступных за французского нападающего.

Футболист должен подписать контракт с новым клубом до 30 июня 2024 года. Вероятно, официально о сделке будет объявлено в самое ближайшее время.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   250 / 736
сегодня в 23:06
Желаю неудачи этому радужному! Теперь он нашёл себе подобных.
И раньше терпеть его не мог, теперь вдвойне!
И в сборной в сильную команду попал.
Не такой уж и супер игрок.
3ton
3ton
   342 / 736
сегодня в 23:04
Подмену Суаресу нашли 👌
3ton
3ton ответил juvenale
   342 / 736
сегодня в 23:03
петух перешел таки
Он ещё Тем летом в кабинет Турина перешёл 😂😂
удав
удав
   163 / 736
сегодня в 22:39
хоть он и не стар,но лучшие годы уже позади.не стоит таких денег,будет больше лавку полировать
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 22:38
120 лямов, Чел 1 сезон пофеерил. Манагеры Барсы 56ы. Ёще гомик из ПСГ за 300 на подходе.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   227 / 736
сегодня в 22:30
после 2024 года этот Антуанчик нам достанется бесплатно, прибежит как миленький на своих скрюченых ножках,но мы то ему их выровняем и прослужит ещё пятилетку,потом его в Париж на родину,конечно же не бесплатно.
juvenale
juvenale
   66 / 736
сегодня в 22:22
петух перешел таки
Слава Геббельс
Слава Геббельс ответил League1
   479 / 736
сегодня в 22:18
Позор Гризману. А я ведь раньше его уважал...
Ему твое уважение до одного места
League1
League1
   57 / 736
сегодня в 22:14
Позор Гризману. А я ведь раньше его уважал...
Надир Магомедов
Надир Магомедов
   528 / 736
сегодня в 22:09
А денежный мешок скажут Сити
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   259 / 736
сегодня в 21:58
Поздравляю Гризмана
Брулин
Брулин
   261 / 736
сегодня в 21:58
Куда теперь им еще Неймара покупать? Линия атаки и так сила и мощь
Novograd
Novograd
   295 / 736
сегодня в 21:55
такы сикнул и забздел перед грошима
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