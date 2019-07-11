«Барселона» оплатила трансфер Гризманна

сегодня, 21:47

«Барселона» завершила трансфер форварда «Атлетико» .

Сообщается, что каталонцы уже выплатили мадридцам 120 млн евро в качестве отступных за французского нападающего.

Футболист должен подписать контракт с новым клубом до 30 июня 2024 года. Вероятно, официально о сделке будет объявлено в самое ближайшее время.