«Ростов» подписал контракт с белорусским полузащитником

«Ростов» объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем.
Белорусский футболист является воспитанником минского «Динамо», также выступал за «Нафтан», брестское «Динамо» и «Слуцк». Отметим, что Медведь проходил вместе с «Ростовом» летний сбор.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 июля 2019 г.
Владимир Медведь – игрок «Ростова»
19-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом.
Приветствуем Владимира в «Ростове» и желаем ему яркой игры в составе нашей команды! pic.twitter.com/lGndT9fvqd
Ранее в ростовский клуб перешел 19-летний нападающий «Спартака» Данила Прошляков.