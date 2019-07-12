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«Ростов» подписал контракт с белорусским полузащитником

сегодня, 10:45

«Ростов» объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем.

Белорусский футболист является воспитанником минского «Динамо», также выступал за «Нафтан», брестское «Динамо» и «Слуцк». Отметим, что Медведь проходил вместе с «Ростовом» летний сбор.

Ранее в ростовский клуб перешел 19-летний нападающий «Спартака» Данила Прошляков.

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Все комментарии
drug01
drug01
   113 / 737
сегодня в 11:13
Добрых результатов
Морозовский
Морозовский
   5 / 737
сегодня в 11:11
Медведь 🐻 "зене" в каждом матче по четыре банки отгружать будет! Традиция!
RussianMango
RussianMango
   144 / 737
сегодня в 11:04
Прошел сбор, значит приглянулся...тем более белорусы не считаются вроде легами. Прилично молодняк насобирали...через 2-3 года окрепнут и будут зенит унижать.
борька
борька
   47 / 737
сегодня в 11:00
Осталось на Украине нацти Матвиенко, а на Руси Путина, и Супер Клуб готов к бою!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   279 / 737
сегодня в 10:56
у него есть рос.паспорт? если да тогда усиление)
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 737
сегодня в 10:48
Удачи .
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