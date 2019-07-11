Сезон новых надежд. Без права на оправдания

сегодня, 13:00

«Соккер.ру» обращает внимание на самую активную и денежную трансферную кампанию за пределами первой пятерки РПЛ .

Появился фактор стадиона

Раньше не на открытом поле играли, но в городе Химки, не в родной столице. И в сезон вылета средняя домашняя посещаемость «Динамо» составляла всего 6 335 зрителей, это был 14-й показатель РПЛ . В первом чемпионате после возвращения больше зрителей не стало – 6 795 человек, причем разницу могли сформировать домашние дерби, без изысков. В прошлом сезоне уже чуточку веселее – финишировали на 13-м месте с показателем в 8 446 зрителей.

Хотя тут скорее матч последнего тура на новой арене докинул 1500-1600 зрителей к среднему показателю. Но пока «Рубин» выше тебя по средней посещаемости – речь о направлении, по которому нужно усердно работать. И теперь у «Динамо» появился козырь в виде арены. Одноименный клубу стадион имени Льва Яшина может принять 26 121 фаната. Поскольку есть все причины, чтобы посещаемость увеличилась, «бело-голубым» надо активно налаживать коммуникации с публикой. Тем более, и в футбольном смысле перемен много, как и новых надежд.

Клуб перестал быть бедным

Долг реструктуризирован, поэтому пять миллиардов не потопят «Динамо», если ВТБ будет выполнять взятые на себя обязательства восемь лет. А поскольку даже в прошлом сезоне москвичи не были в хвосте по деньгам – хотя отдавали кредиты, набранные ранее, а не только на себя тратили, то теперь, раз денег стало заметно больше – бюджет вырос до 4 миллиардов рублей, «бело-голубые» стали выделяться.

Нельзя сравнивать ни с «Ахматом», ни с «Ростовом». «Уфа» и «Арсенал», которые выбивались в Лигу Европы в последние годы после того, как Кубок России доставался или клубу-банкроту, или команде из Лиги чемпионов, тоже оперировали заметно меньшими суммами, когда финишировали на шестых строчках в таблицах высшей лиги. Так что у «Динамо», раз есть деньги на трансферы и сам бюджет для РПЛ солидный, нет оправдания, что мотивации лишает нищета.

Хохлова оставили на посту

Дмитрий Валерьевич и его работа не могли вызвать восторг. Даже с бюджетом и составом прошлого сезона «Динамо» не был командой для двенадцатой строчки. Тем более, в первом сезоне после возвращения из чистилища заняли 8-е место, набрав 40 пунктов. Теперь скатились до 33 очков и заигрывали с зоной стыковых матчей. Также нет перемен по результативности – крутятся вокруг 28-30 голов туда и обратно.

Но у Хохлова сейчас нет никаких гарантий. Или показывает результат, или вспоминаем, что Курбан Бекиевич без работы, а в «Локомотиве», «Краснодаре», ЦСКА или «Зените» вряд ли появится, как и в «Спартаке», если слухи о матерной переписке с Федуном правдивые. Впрочем, Бердыев не единственный тренер, который может возглавить «Динамо», с этим бюджетом и составом можно создать приличную играющую команду. Так что доверие Хохлов должен отработать на поле, что можно сделать, учитывая трансферное лето.

В «Динамо» идут футболисты

Любо-дорого смотреть, особенно на фоне соседей по таблице. Разжились деньгами, раз Каборе их выбрал. Если в прошлом сезоне могли кивать на ограниченность кадровых ресурсов – хотя и тогда оправданием 12-го места не могли стать такие мастера, как Шунин, Шунич, Соу или Жоаозиньо, то сейчас ситуация заметно изменилась. Ведь Хохлов получил деньги, а в команду пришли футболисты за живые деньги. Когда Цорн потратит деньги, вырученные за Зе Луиша, то «Спартак» обойдет «Динамо».

Но на данный момент «бело-голубые» на новичков отдали больше средств. Надеются, что Себастьян Шимански усилит атаку – польский хавбек «Легии» обошелся в 5.5 млн евро, огромные деньги для середняка РПЛ . Заурбек Плиев должен помочь в центре защиты в качестве подмены, а свободный агент Иван Ордец из «Шахтера» даже метить в основу. Калинин – новичок на левый фланг обороны, Паршивлюк – на правый. Но не кажется ли вам, что про атаку не подумали? Пока только Шимански и Шейдаев из новичков нападают на чужие ворота, не считая подключений Паршивлюка.

Проанализировали главный изъян

У аналитиков «Динамо» и тренерского штаба было полно времени, чтобы разобрать каждый мелкий эпизод, сопоставить все цифры и прийти к тому же выводу, к которому сторонние обозреватели пришли по ходу сезона, ведь к части цифры доступ открыт для всех. «Бело-голубых», которые мало пропускали – на уровне «Зенита», даже чуть реже, подвела реализация моментов. Не количество и не качество – по xG шестые в РПЛ , а именно последние удары.

Невероятные моменты не реализовали. Марков мазал в проигранных матчах против «Оренбурга» и «Анжи». Луценко не забил пенальти махачкалинцам, но также имел моменты в дерби с ЦСКА и «Локомотивом». У Кардозу на совести промах в ответной игре с «Анжи», а еще с тульским «Арсеналом» и «Ростовом». У Черных – с ЦСКА и «Уралом». У Панченко – во многих из этих игр. Если суммировать, но учесть, что промахи в адекватных количествах из хороших позиций – норма, то все равно собирается моментов на 8-10 пунктов, то есть на 7-8 место в таблице.

Должны метить на шестую позицию

В первую пятерку можно проскочить только в случае идеальной игры и после показательного провала одного из топ-5. Проще говоря, если ЦСКА или «Спартак» не помогут, то состав лидирующей группы в РПЛ не изменится, как бы Хохлову или Карпину не хотелось. Зато никто не мешает оказаться первым из остальных участников высшего дивизиона. Ведь усиление есть, намеки на правильную игру – тоже.

Кроме того, состав подбирается опытный. Шунина, Паршивлюка, Шунича, Ордеца, Соу, Каборе и Жоаозиньо не нужно учить играть в футбол. Одновременно Евгеньев должен прогрессировать, Грулев – тоже, Кардозу может этот сезон провести взрослее, чем предыдущий. Про Теттеха не забываем, хотя если споются Шарль и Самба, то получится крутой центр при поддержке атакующего хавбека Шимански. Пострадает Панченко, уже ушли Луценко и Марков, но разве для таких перемен нет оснований?

Осталось совершить один трансфер

У «Динамо» прошлого сезона были проблески в игре. Была концепция поведения – порой им против «Зенита» было проще, чем против аутсайдера. Но когда добавляется новая арена с более удобным для зрителей из Москвы расположением, добавляется привычный спонсор, готовый платить старые долги и увеличивший бюджет клуба, что очевидно по трансферам, когда ни один из прямых конкурентов за лето заметно не усилился – команды с 6 места по 16, то какие могут быть отговорки?

У москвичей нет причин не прибавить. Они должны, исходя из прошлого сезона и трансферов, штурмовать позицию, которая при идеальном раскладе ведет к Лиге Европы. Но есть еще один трансфер, от качества которого зависит все. Странно, что его оставили на десерт, поскольку в идеале надо наигрывать центрального нападающего на сборах. Но у «Динамо» решения в сфере менеджмента никогда не были сильной стороной, что и подтвердили очередные перемены в руководстве в этом сезоне.

Конкурент для Шейдаева должен приехать, но сможет присоединиться к команде на старте сезона. Уже завтра игра с «Арсеналом», а дальше две домашние игры, а затем удивительная серия. «Спартак» на выезде, «Зенит» и «Локомотив» - дома. Уже в середине августа после шести туров можно будет делать первые выводы о готовности «Динамо» качественнее завершать атаки и успешно держать удар.