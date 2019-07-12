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«Арсенал» - «Динамо»: Шимански и Шейдаев выйдут в стартовом составе гостей

сегодня, 19:08
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Динамо» на матч 1-го тура РПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Горбатенко, Беляев, Э. Кангва, К. Комбаров, Дельгадо, Ткачёв, Лесовой, Костадинов, Банда.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Юсупов, Шимански, Жоаозиньо, Кардозу, Шейдаев.

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Все комментарии
Рефери
Рефери ответил EAGinLE
   394 / 742
сегодня в 20:09
Левашова первым в списке поставьте . Он вратарь .
поставили, спасибо
Vladimir808
Vladimir808
   307 / 742
сегодня в 20:07
В Туле дождь!!!
Это динамовская погода!!!
Удачи Динамо!!! Вперёд Динамо!!!
cska plus
cska plus
   9 / 742
сегодня в 19:55
Удачи динамикам.
radist_21
radist_21
   445 / 742
сегодня в 19:35
Вперед,Арсенал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 742
сегодня в 19:25
Жду результативную игру...
Dinamo
Dinamo ответил EAGinLE
   602 / 742
сегодня в 19:22
Левашова первым в списке поставьте . Он вратарь .
Сегодня Григалава в воротах. Говорят, на сборах хорошо себя проявил в раме.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 742
сегодня в 19:17
Левашова первым в списке поставьте .
Он вратарь .
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 742
сегодня в 19:15
Вперёд Арсенал .
Только Тула .
Только победа .
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