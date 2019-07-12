«Арсенал» - «Динамо»: Шимански и Шейдаев выйдут в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Динамо» на матч 1-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Горбатенко, Беляев, Э. Кангва, К. Комбаров, Дельгадо, Ткачёв, Лесовой, Костадинов, Банда.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Юсупов, Шимански, Жоаозиньо, Кардозу, Шейдаев.
Это динамовская погода!!!
Удачи Динамо!!! Вперёд Динамо!!!
Это динамовская погода!!!
Удачи Динамо!!! Вперёд Динамо!!!
Он вратарь .
Он вратарь .
Только Тула .
Только победа .
Только Тула .
Только победа .