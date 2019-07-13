«Сочи» договорился с «Зенитом» о трансфере Нобоа

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит карьеру в «Сочи», информирует источник.
Сообщается, что клубы уже достигли договорённости о переходе 34-летнего футболиста.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ранее не стал подтверждать слухи об интересе клуба к Нобоа.
Про Тамбов такого не скажешь...
Про Тамбов такого не скажешь...
очки мюллеру дарить.
очки мюллеру дарить.
Удачи!!!
Удачи!!!
Остальным повезёт меньше...
Остальным повезёт меньше...
Нобоа - ты лишний в газпроме ...семье! Но она болшая, спору нет!
Нобоа - ты лишний в газпроме ...семье! Но она болшая, спору нет!
Стыдно за зенит.
Стыдно за зенит.
Сегодня 07:55
Похоже проект "Зенит" закрывают.
Наигрались..
Это тебе с майдана позвонили?
Сегодня 07:55
Похоже проект "Зенит" закрывают.
Наигрались..
Это тебе с майдана позвонили?
Наигрались..
Наигрались..