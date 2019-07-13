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«Сочи» договорился с «Зенитом» о трансфере Нобоа

13 июля 2019, 03:46

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит карьеру в «Сочи», информирует источник.

Сообщается, что клубы уже достигли договорённости о переходе 34-летнего футболиста.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ранее не стал подтверждать слухи об интересе клуба к Нобоа.

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Все комментарии
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:22
машинально отдали и хорошего игрока ...
Питер рулит
Питер рулит
   433 / 802
14 июля в 13:21
Данни который жилы рвал в каждом матче ,три серьезные операции и всегда выходил на свой уровень,сменили на это недоразумение( и всего младше на год чем Мигель)...Его уровень -Сочи...
Glyba
Glyba
   100 / 802
13 июля в 14:34
Удачи Нобоа и Сочи!
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
13 июля в 13:48
Заголовок: "Сочи договорился с Зенитом"! остальное лишнее!
nautilus163
nautilus163
   190 / 802
13 июля в 12:37
Хорошее подкрепление для новичка! Там собралась сильная команда!
galem72
galem72
   186 / 802
13 июля в 11:32
Мышиная возня между кремлёвскими прожектами. Одно невское другое в беде не бросит. ))
spartach091
spartach091
   95 / 802
13 июля в 11:11
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 802
    13 июля в 10:51
      удав
      удав
         150 / 802
      13 июля в 10:29
      Сочи думаю в этом сезоне пощипает очков с лидеров)
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил ziborock
         31 / 802
      13 июля в 10:28
      Да ладно, вам в Тамбов тоже не по осени лететь. Удачи!!!
      Речь про то, что Сочи прилично усиливается, и не только за счёт Зенита.
      Про Тамбов такого не скажешь...
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
         384 / 802
      13 июля в 09:32
        ziborock
        ziborock ответил Ангел неБесГрешен
           19 / 802
        13 июля в 09:30
        Народным свезло, что сыграют с Сочи самими первыми, с несыгранным составом. Остальным повезёт меньше...
        Да ладно, вам в Тамбов тоже не по осени лететь.
        Удачи!!!
        Литейный 4
        Литейный 4
           2 / 802
        13 июля в 09:24
        После травмы Нобоа очень осторожно играет. Пусть в Сочи гоняет прямых конкурентов свиней. Гыгыгы
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           31 / 802
        13 июля в 09:17
        Народным свезло, что сыграют с Сочи самими первыми, с несыгранным составом.
        Остальным повезёт меньше...
        ziborock
        ziborock ответил Литейный 4
           19 / 802
        13 июля в 09:16
        Отдерут сегодня свиней. Гыгыгы
        Бакланить пингвинам никто не запрещал!)))
        ziborock
        ziborock ответил Androshin
           19 / 802
        13 июля в 09:15
        LOpp Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня Сегодня 07:55 Похоже проект "Зенит" закрывают. Наигрались.. Это тебе с майдана позвонили?
        С дворцовой площади, оттуда где в России постоянно перевороты начинались!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Литейный 4
        Литейный 4
           2 / 802
        13 июля в 09:12
        Отдерут сегодня свиней. Гыгыгы
        Footbolista
        Footbolista ответил Androshin
           1 / 802
        13 июля в 09:11
        Это ему с Болотной позвонили...
        ziborock
        ziborock ответил Аксинья
           19 / 802
        13 июля в 09:11
        В угоду коронованным особам российский футбол превращают в Санта-Барбару...
        .....превратился!
        ziborock
        ziborock
           19 / 802
        13 июля в 09:10
        Кристиан Нобоа: «Весь «Зенит» — одна большая семья»
        Нобоа - ты лишний в газпроме ...семье! Но она болшая, спору нет!
        Аксинья
        Аксинья
           17 / 802
        13 июля в 08:50
        В угоду коронованным особам российский футбол превращают в Санта-Барбару...
        Аксинья
        Аксинья ответил Klaksvikar Itrottarselag
           17 / 802
        13 июля в 08:41
        Котировки Сочи резко подросли.
        Теперь уже хочешь не хочешь а шесть очков Зене сливать надо...А закон запрещающий иметь две команды от одного клуба в одной лиге можно элементарно спрятать за ширму...
        RussianMango
        RussianMango
           63 / 802
        13 июля в 08:41
        Вот интересно...кто будет играть за Сочи, в матче против зенита...если арендованные игроки не смогут принять участие. Похоже что дублеры...6 очков гарантированно.

        Стыдно за зенит.
        Androshin
        Androshin
           364 / 802
        13 июля в 08:25
          Байкал-38
          Байкал-38
             22 / 802
          13 июля в 08:19
          34 года это уже закат карьеры.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответил Гавроша
             15 / 802
          13 июля в 08:09
          Может зря отпустили? Он бы мог еще пользу и нам принести.
          Скорей всего возраст , последствия травмы и невозможность соответствовать высокой планке игрока Зенита и привели к этому решению....
          Caniggia
          Caniggia
             46 / 802
          13 июля в 08:04
          Для Сочи очень даже топовый игрок.
          LOpp
          LOpp
             13 / 802
          13 июля в 07:55
          Похоже проект "Зенит" закрывают.
          Наигрались..
          Лакшери
          Лакшери
             57 / 802
          13 июля в 07:33
          Удачи в новом клубе ) хороший игрок. Поможет Сочи в этом сезоне , а дальше может и карьеру завершит .
          ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
          ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
             369 / 802
          13 июля в 07:28
          «Сочи» уже договорился с «Зенитом» обо всём... клуб-прокладка, использовал и выкинул.
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