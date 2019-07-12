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«Краснодар» готов заплатить за Зайца 8 млн евро

сегодня, 14:58

По информации турецкой прессы, атакующий хавбек «Фенербахче» и сборной Словении Миха Зайц может продолжить карьеру в РПЛ.

Изначально «Краснодар» предложил за футболиста 7 млн евро, однако стамбульский клуб согласовал с «быками» трансфер за 8 млн. Теперь «Краснодару» предстоит пообщаться с агентом игрока. Если переговоры о контракте пройдут успешно, о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в услугах словенца также заинтересованы «Зенит» и «Спартак».

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Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp
   60 / 740
сегодня в 15:43
Спартак предпочел купить негра вместо Зайца.
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 740
сегодня в 15:38
Дорогие нынче зайцы.
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 740
сегодня в 15:33
Заяц из золотого леса что ли?
denmig
denmig
   206 / 740
сегодня в 15:32
Чего так далеко ехать!? Пусть приезжают к Нам - я им тут даже двух Московских зайцев отловлю за такое баболло!
Sully
Sully
   95 / 740
сегодня в 15:31
а спартак за негра 20! причем ноунейма с африки)
77rust77
77rust77
   681 / 740
сегодня в 15:29
Дорогой какой то заяц)))
Footbolista
Footbolista
   1 / 740
сегодня в 15:22
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 740
сегодня в 15:20
Не ну это уже беспредел какой-то. Если галицкий мешок не пролезет в ЛЧ (а он не пролезет), то Уефа сильно накажет краснодар (а он уже попадался)
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   634 / 740
сегодня в 15:19
Самый дорогой Заяц
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   218 / 740
сегодня в 15:15
недавно новость про медвядя была счас про зайца!!! кто на очереди конь? или свинья?или баклан?
particular
particular
   2 / 740
сегодня в 15:11
От таких вкусных цифр, аппетит агента может вырасти и приподнять сделку..:))
Аксинья
Аксинья
   14 / 740
сегодня в 15:10
Берите за 8, а то Зенит за 10 перехватит...
Igo0rek
Igo0rek
   23 / 740
сегодня в 15:08
Вот и детсадовские шутки за 300 подъехали 🤣
Аксинья
Аксинья
   14 / 740
сегодня в 15:07
А что зайцев уже в Красную книгу занесли?
161регион
161регион
   44 / 740
сегодня в 15:00
Хмммм,однако......
Но кролики дешевле!!!
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