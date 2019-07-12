«Краснодар» готов заплатить за Зайца 8 млн евро

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По информации турецкой прессы, атакующий хавбек «Фенербахче» и сборной Словении может продолжить карьеру в РПЛ .

Изначально «Краснодар» предложил за футболиста 7 млн евро, однако стамбульский клуб согласовал с «быками» трансфер за 8 млн. Теперь «Краснодару» предстоит пообщаться с агентом игрока. Если переговоры о контракте пройдут успешно, о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в услугах словенца также заинтересованы «Зенит» и «Спартак».