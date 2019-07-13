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Попеску: «Предложение „Спартака“ по Хаджи было ошеломляющим»

сегодня, 01:50

Президент «Вииторула» Георге Попеску после перехода полузащитника клуба Яниса Хаджи в «Генк» рассказал о других вариантах продолжения карьеры, которые были у румынского хавбека.

Переговоры с «Барселоной» и «Манчестер Сити» – это не шутка. Мы общались с «Барсой» на протяжении почти целой недели и искали подходящее решение со спортивной точки зрения. Их предложение было не самым лучшим вариантом для Хаджи.

Предложение «Спартака» было ошеломляющим как для Яниса, так и для клуба. Этот трансфер мог бы стать рекордным для Румынии.

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Albasin
Albasin
   734 / 750
сегодня в 01:59
Янис Хаджи - распиаренное бревно, которое кроме Генка никому не пригодилось, могли взять и свиньи, будь оно подешевле.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 750
сегодня в 01:52
Никто и не сомневается, что "Спартак" собирался раза в три переплатить)) Но, конечно, с точки зрения карьеры не лучший вариант - банька, пиво "Спартаковское", разврат полный...
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