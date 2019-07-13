Попеску: «Предложение „Спартака“ по Хаджи было ошеломляющим»

Президент «Вииторула» после перехода полузащитника клуба в «Генк» рассказал о других вариантах продолжения карьеры, которые были у румынского хавбека.

Переговоры с «Барселоной» и «Манчестер Сити» – это не шутка. Мы общались с «Барсой» на протяжении почти целой недели и искали подходящее решение со спортивной точки зрения. Их предложение было не самым лучшим вариантом для Хаджи.

Предложение «Спартака» было ошеломляющим как для Яниса, так и для клуба. Этот трансфер мог бы стать рекордным для Румынии.