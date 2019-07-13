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Наставник «Болоньи» признался, что болен лейкемией

13 июля 2019, 21:34

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что борется с лейкемией.

Я попросил об этой пресс-конференции и также о приватности, поскольку сам хотел рассказать обо всём команде и всем вам. К сожалению, этого не произошло, не все проявили уважение к моему желанию, чтобы распродать еще несколько сотен своих газет, чем разрушили нашу долгую дружбу (Corriere dello Sport и другие).

К сожалению, или даже к счастью, мы провели некоторые тесты, которые выявили аномалии, которых не было четыре месяца назад. Сложнее всего было скрыть новость от жены. У меня была высокая температура, а она знает, что это не остановило бы меня от поездки на предсезонный сбор. Я сказал ей, что это просто температура, но в итоге мы пошли на еще один тест. Он выявил лейкемию.

Это стало для меня ударом. Несколько дней я сидел и плакал, вся жизнь пронеслась перед глазами. Но это были не слезы страха. Я уважаю свою болезнь, я смотрю ей прямо в глаза. Так, как делал всегда. Не могу дождаться момента, когда отправлюсь в больницу и начну борьбу. Болезнь агрессивна, но ее можно одолеть. Я объяснил это и своим игрокам, мы связались с ними по видеоконференции. Конечно, не обошлось без слез.

Я сказал игрокам, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Если будем отсиживаться сзади и только защищаться, нас быстро собьют с ног. В этой борьбе я буду использовать свою тактику, и, вне всяких сомнений, я одержу победу.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 802
13 июля в 22:13
Лейкемия - это еще не приговор. Удачи Синише!
Zimka
Zimka
   159 / 802
13 июля в 22:00
Здоровья!
BDA8181
BDA8181
   236 / 802
13 июля в 21:54
Только победы!
Tiger15
Tiger15
   757 / 802
13 июля в 21:51
Победы тебе в этой борьбе!Буду молиться за тебя.Да поможет тебе Всевышний.
Igo0rek
Igo0rek
   219 / 802
13 июля в 21:47
Ужас... Здоровья!
spartach091
spartach091
   95 / 802
13 июля в 21:44
Здоровья
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
13 июля в 21:37
Здоровья Синише !!!
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