Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

Португальский специалист Жозе Моуриньо отклонил предложение стать главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд». Моуриньо сослался на семейные обстоятельства.
Сообщается, что в китайском клубе португальцу предлагали заработную плату более 15 миллионов фунтов стерлингов в год, которые он получал в «Манчестер Юнайтед».
Видать китайцы отказались прописывать неустойку, ведь для Моура это важно, ибо он сам понимает, что в чайналиге его ждут защеканки от Бени. А так хоть есть возможность подзаработать бабла до НГ (китайского).
Видать китайцы отказались прописывать неустойку, ведь для Моура это важно, ибо он сам понимает, что в чайналиге его ждут защеканки от Бени. А так хоть есть возможность подзаработать бабла до НГ (китайского).