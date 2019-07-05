Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

сегодня, 21:51

Португальский специалист отклонил предложение стать главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд». Моуриньо сослался на семейные обстоятельства.

Сообщается, что в китайском клубе португальцу предлагали заработную плату более 15 миллионов фунтов стерлингов в год, которые он получал в «Манчестер Юнайтед».