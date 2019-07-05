ГлавнаяНовости

Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

сегодня, 21:51

Португальский специалист Жозе Моуриньо отклонил предложение стать главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд». Моуриньо сослался на семейные обстоятельства.

Сообщается, что в китайском клубе португальцу предлагали заработную плату более 15 миллионов фунтов стерлингов в год, которые он получал в «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моуриньо ведет переговоры с «Гуанчжоу Эвергранд»
Сегодня, 19:02 Комментарии26
В Бразилии опровергли информацию о скором уходе Тите
Сегодня, 08:20 Комментарии4
Лэмпард – идеальный тренер для «Челси»
Вчера, 13:00Станислав Горин в блоге Тренерская доляКомментарии5
Бенитес уверяет, что уехал в Китай не ради денег
Вчера, 08:37 Комментарии4
«Дерби» объявил об уходе Лэмпарда в «Челси», а затем удалил сообщение
Вчера, 08:28 ФотоКомментарии2
Фрэнк Лэмпард прибыл на «Стэмфорд Бридж»
03 июля ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 703
сегодня в 23:15
Мне бы сейчас не помешали 15..... тыс. рублей
mangoх12
mangoх12
   21 / 703
сегодня в 23:09
У него то и корочки тренера нет, а китаезы за подделку документов ведь и к стенке поставить могут..
drug01
drug01
   77 / 703
сегодня в 22:50
Зачем ему это....
11-и метровый
11-и метровый
   85 / 703
сегодня в 22:38
Скоро с карерой будут чипсы у стадиона продавать.
cska plus
cska plus
   9 / 703
сегодня в 22:38
Это было и так понятно.
dimagas1
dimagas1
   116 / 703
сегодня в 22:34
cska1948
cska1948
   47 / 703
сегодня в 22:32
Видимо Маур думал, что раз в Англии ему платили более 15 миллионов, то в Китае должны платить минимум 20. А не получилось.
борька
борька
   67 / 703
сегодня в 22:27
Монголы наверное перехватили, табун лошадей пообещали!
Валерон
Валерон
   418 / 703
сегодня в 22:19
Переоцененный мусор нашел таки сою дорогу. Скоро для этого ничтожества даже водить автобус в Амкаре будет великой честью.
Robert Carlos3
Robert Carlos3
сегодня в 22:15
Он же сказал, клуб который всегда побеждает во всех турнирах. Молодец, Моур.
allemz
allemz
   58 / 703
сегодня в 22:09
МЮ в Англии - местный Гуанчжоу Эвергранд. Если в Китай едут только за баблом, а тут АПЛ и за такие же бабки с Моуром, да и сейчас, выше 6 места не поднимаются.

Видать китайцы отказались прописывать неустойку, ведь для Моура это важно, ибо он сам понимает, что в чайналиге его ждут защеканки от Бени. А так хоть есть возможность подзаработать бабла до НГ (китайского).
Эллочка
Эллочка
   74 / 703
сегодня в 22:07
семья не любит дошик
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100