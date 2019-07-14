СМИ: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта

СМИ сообщают, что «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер защитника Матийса де Лигта.
Сегодня утром успешно завершились переговоры между сторонами. Ожидается, что завтра утром футболист прибудет в Турин, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом.
«Ювентус» заплатит за трансфер игрока 70 млн евро, также сделка будет включать сложную систему бонусов. Сумма отступных будет составлять 150 млн евро.
Ранее «Аякс» подтвердил информацию, что де Лигт близок к переходу в «Ювентус».
У них Роналду и Де Лигт, а нам всё Мессю и Сандаля обещают. Только один каталонец порвался, а другой на КА потерялся((
У них Роналду и Де Лигт, а нам всё Мессю и Сандаля обещают. Только один каталонец порвался, а другой на КА потерялся((
в лудшем случае мамка чупа-чупс купит если будешь себя хорошо вести
в лудшем случае мамка чупа-чупс купит если будешь себя хорошо вести