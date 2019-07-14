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СМИ: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта

14 июля 2019, 14:19

СМИ сообщают, что «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер защитника Матийса де Лигта

Сегодня утром успешно завершились переговоры между сторонами. Ожидается, что завтра утром футболист прибудет в Турин, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом. 

«Ювентус» заплатит за трансфер игрока 70 млн евро, также сделка будет включать сложную систему бонусов. Сумма отступных будет составлять 150 млн евро. 

Ранее «Аякс» подтвердил информацию, что де Лигт близок к переходу в «Ювентус».

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Эллочка
   302 / 802
вчера в 01:53
Моя чупа будет к вашим услугам. Присосетесь, не оторвать))
Маcсон
Маcсон ответил Эллочка
   157 / 802
14 июля в 20:35
прилично заработает он в лудшем случае мамка чупа-чупс купит если будешь себя хорошо вести
Элка, не хочешь побывать в массонском ложе?
Маcсон
Маcсон ответил juvenale
   157 / 802
14 июля в 20:34
у вас даже на внутренний нет хахаха
Зря ты так. Ливерпульльцев тянули в этом сезоне как никогда. Столько липовых пенок назначили и столько голов из вне игры засчитали, что они такого 30 лет не видели. Только толку с этого никакого.)))
juvenale
juvenale ответил dzvinka
   52 / 802
14 июля в 19:57
у них абонемент, на 10 лет - одна беда, он лишь на внутренние турниры распространяется)))) ахахаха
у вас даже на внутренний нет хахаха
nedved10
nedved10
   323 / 802
14 июля в 19:26
Как они могут ее взять когда там не судит легенда скомина.
lawr19730
lawr19730 ответил dzvinka
   257 / 802
14 июля в 15:56
у них абонемент, на 10 лет - одна беда, он лишь на внутренние турниры распространяется)))) ахахаха
    Верещагин
    Верещагин ответил dzvinka
       113 / 802
    14 июля в 15:52
    у них абонемент, на 10 лет - одна беда, он лишь на внутренние турниры распространяется)))) ахахаха
    Вы главное им Скомину не продавайте) ахахаха
    dzvinka
    dzvinka ответил Bavaria_N
       60 / 802
    14 июля в 15:50
    мешок все деньги потратит а на судеек не останется
    у них абонемент, на 10 лет - одна беда, он лишь на внутренние турниры распространяется)))) ахахаха
    ДОБРЫЙ ЖУК
    ДОБРЫЙ ЖУК ответил картон вернулся
    14 июля в 15:48
    Барса уже несколько лет только пипетку Бармалея дёргает. Пусть сперва любителей из бей-беги лиги научатся обыгрывать.
    Надеюсь Конте вас вытащит на уровень, а то скучно
    картон вернулся
    картон вернулся ответил BESTjuventus10
       197 / 802
    14 июля в 15:40
    норм. даже если его барса дернет через пару тройку лет, то в деньгах прилично заработаем)
    Барса уже несколько лет только пипетку Бармалея дёргает. Пусть сперва любителей из бей-беги лиги научатся обыгрывать.
    картон вернулся
    картон вернулся
       197 / 802
    14 июля в 15:39
    И тут гоббьё нас уделывает(
    У них Роналду и Де Лигт, а нам всё Мессю и Сандаля обещают. Только один каталонец порвался, а другой на КА потерялся((
    КЭТиК
    КЭТиК
       199 / 802
    14 июля в 15:33
    Аякс не прогадал.
    ДОБРЫЙ ЖУК
    ДОБРЫЙ ЖУК
    14 июля в 15:02
    Топчик новость
    Эллочка
    Эллочка ответил BESTjuventus10
       53 / 802
    14 июля в 14:48
    норм. даже если его барса дернет через пару тройку лет, то в деньгах прилично заработаем)
    прилично заработает он
    в лудшем случае мамка чупа-чупс купит если будешь себя хорошо вести
    пеналдус необыкновенный
    пеналдус необыкновенный ответил Bavaria_N
       172 / 802
    14 июля в 14:46
    мешок все деньги потратит а на судеек не останется
    так они же почему всех и старались бесплатно брать судеек купили до этого на годы вперед вот теперь уже можно и потратиться! ничему кабинет жизнь не учит один раз допрыгались что пустили их по миру в серию ниже и липовые кубки забрали скоро будет повторение истории и гелевого медальки лишат и гелевый будет обижен)))
    Bavaria_N
    Bavaria_N
       377 / 802
    14 июля в 14:33
    мешок все деньги потратит а на судеек не останется
    пеналдус необыкновенный
    пеналдус необыкновенный ответил BESTjuventus10
       172 / 802
    14 июля в 14:27
    норм. даже если его барса дернет через пару тройку лет, то в деньгах прилично заработаем)
    не удивлюсь если распиаренного чела в следующем году захотите за 35 сплавить да и новость вилами по воде это же не официально а только слухи уже месяц переходит никак не может перейти видимо агентик все больше загребсти хочет в свой бездонный карман
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       302 / 802
    14 июля в 14:22
    норм. даже если его барса дернет через пару тройку лет, то в деньгах прилично заработаем)
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