СМИ: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта

14 июля 2019, 14:19

СМИ сообщают, что «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер защитника .

Сегодня утром успешно завершились переговоры между сторонами. Ожидается, что завтра утром футболист прибудет в Турин, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом.

«Ювентус» заплатит за трансфер игрока 70 млн евро, также сделка будет включать сложную систему бонусов. Сумма отступных будет составлять 150 млн евро.

Ранее «Аякс» подтвердил информацию, что де Лигт близок к переходу в «Ювентус».