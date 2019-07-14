«Арсенал» предложил 80 млн евро за Пепе

«Арсенал» может приобрести нападающего «Лилля» Николя Пепе.
Лондонцы предложили за 24-летнего футболиста 80 млн евро.
Пепе в минувшем сезоне принял участие в 41 матче «Лилля» во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 12 результативных передач.
Ранее игроком также интересовался «Ливерпуль».
но вообще, игрок очень крутой, и если не в Ливерпуле, то тогда лишь только в Арсенале я хотелы бы его видеть в Англии. Пускай срастется у канониров. Клопп все равно не решится сейчас сменять Салаха на Пепе в основе... остается лишь надеятся что не зря.
Игрок просто шикарный, в паре с Саньком многое будет решать.
но вообще, игрок очень крутой, и если не в Ливерпуле, то тогда лишь только в Арсенале я хотелы бы его видеть в Англии. Пускай срастется у канониров. Клопп все равно не решится сейчас сменять Салаха на Пепе в основе... остается лишь надеятся что не зря.
Игрок просто шикарный, в паре с Саньком многое будет решать.
https://www.youtube.com/watch?v=aimwNCPJtrY