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«Арсенал» предложил 80 млн евро за Пепе

14 июля 2019, 13:23

«Арсенал» может приобрести нападающего «Лилля» Николя Пепе

Лондонцы предложили за 24-летнего футболиста 80 млн евро.

Пепе в минувшем сезоне принял участие в 41 матче «Лилля» во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 12 результативных передач.

Ранее игроком также интересовался «Ливерпуль»

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответил Bavaria_N
   555 / 802
14 июля в 17:55
бундес лига сильнее любой другой лиги.
смешно...шути дальше)
ZaZizu
ZaZizu
   358 / 802
14 июля в 17:52
растаёмся с Сашей?
DEIVID
DEIVID
   92 / 802
14 июля в 17:06
В Арсенал точно смысла нет ему идти. лучше ещё на сезон остаться в Лилле и в ЛЧ сыграть. Чем играть в ЛЕ, которую канониры всё равно не выиграют.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил dzvinka
   78 / 802
14 июля в 15:53
откуда у них столько, Кронке ведь говорил что максимум 40 лямов на трансферы в это ТО? но вообще, игрок очень крутой, и если не в Ливерпуле, то тогда лишь только в Арсенале я хотелы бы его видеть в Англии. Пускай срастется у канониров. Клопп все равно не решится сейчас сменять Салаха на Пепе в основе... остается лишь надеятся что не зря. Игрок просто шикарный, в паре с Саньком многое будет решать.
Кроенке вообще никогда ничего не говорит, говорить может Санллехи в "Арсенале", думаю))
dzvinka
dzvinka
   60 / 802
14 июля в 15:40
откуда у них столько, Кронке ведь говорил что максимум 40 лямов на трансферы в это ТО?
но вообще, игрок очень крутой, и если не в Ливерпуле, то тогда лишь только в Арсенале я хотелы бы его видеть в Англии. Пускай срастется у канониров. Клопп все равно не решится сейчас сменять Салаха на Пепе в основе... остается лишь надеятся что не зря.
Игрок просто шикарный, в паре с Саньком многое будет решать.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
   442 / 802
14 июля в 15:06
Топовый футболист!
dimagas1
dimagas1 ответил Bavaria_N
   195 / 802
14 июля в 14:45
бундес лига сильнее любой другой лиги.
Где-то на уровне Шотландии)))
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Так Себе Аналитик
   377 / 802
14 июля в 14:34
Думаю, он не настолько упоролся, чтобы в чемпионат одной команды переходить, еще поиграть хочет.
бундес лига сильнее любой другой лиги.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Bavaria_N
   12 / 802
14 июля в 14:33
для вашего бестрофейного мешка это мего круто. поэтому он перейдет в баварию
Думаю, он не настолько упоролся, чтобы в чемпионат одной команды переходить, еще поиграть хочет.
Bavaria_N
Bavaria_N ответил nnb199O
   377 / 802
14 июля в 14:26
Это был бы мега круто
    nnb199O
    nnb199O
       284 / 802
    14 июля в 14:03
    Это был бы мега круто
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       147 / 802
    14 июля в 13:48
    Ну хз, на утку похоже
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил dimagas1
       12 / 802
    14 июля в 13:42
    Давно не было новостей о нем))Видимо останется в Лилле)))
    Уверен, не останется) Слишком он крут) Настоящий топчик.

    dimagas1
    dimagas1
       195 / 802
    14 июля в 13:36
    Давно не было новостей о нем))Видимо останется в Лилле)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       12 / 802
    14 июля в 13:34
    Взять Пепе было бы мега-круто, но, боюсь, за 80 его не отпустят сейчас.
    Bavaria_N
    Bavaria_N
       377 / 802
    14 июля в 13:33
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