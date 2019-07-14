«Бавария» готова предложить 45 млн фунтов за игрока «Челси»

«Бавария» продолжает интересоваться полузащитником «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои.
Мюнхенцы предложат «синим» 45 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего футболиста. Ранее «Челси» отказался продавать игрока «Баварии» за 22,5 млн фунтов.
«Бавария» продолжает интересоваться полузащитником «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои.
Мюнхенцы предложат «синим» 45 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего футболиста. Ранее «Челси» отказался продавать игрока «Баварии» за 22,5 млн фунтов.
все английские мешки. риалку. и один кабинетный проект ювентус надо все эти команды ликвидировать
Типичный барсук. Главную мешковину планеты всегда забывает озвучить)))
все английские мешки. риалку. и один кабинетный проект ювентус надо все эти команды ликвидировать
Типичный барсук. Главную мешковину планеты всегда забывает озвучить)))