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«Бавария» готова предложить 45 млн фунтов за игрока «Челси»

14 июля 2019, 12:53

«Бавария» продолжает интересоваться полузащитником «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои.

Мюнхенцы предложат «синим» 45 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего футболиста. Ранее «Челси» отказался продавать игрока «Баварии» за 22,5 млн фунтов.

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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества
   356 / 802
14 июля в 22:02
Как же надоела эта санта-барбара. Еще хуже чем с Сане.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   756 / 802
14 июля в 19:22
С этим неадекватным рынком разве что 145. И это Челси еще подумает
Romeo 777
Romeo 777
   494 / 802
14 июля в 18:42
Оооу) ну и фантазии тут у ребят...оказывается Каллум с детства мечтает играть в Баварии, и притом как выясняется тут неоднократно об этом заявлял...только вот кому и когда. Наверно, его уже в своём внутреннем мире успели занести в красную книгу, как первый англичанин мечтающий о Баварии.
KaiserRM
KaiserRM ответил Bavaria_N
   337 / 802
14 июля в 17:50
    Gianfranco Zola
    Gianfranco Zola
    14 июля в 15:27
    Он не продается!
    Bavaria_N
    Bavaria_N ответил dimagas1
       377 / 802
    14 июля в 15:18
    Иди за гнома топи,у тебя это получается лучше))
      dimagas1
      dimagas1 ответил Bavaria_N
         195 / 802
      14 июля в 14:47
        Bavaria_N
        Bavaria_N ответил KaiserRM
           377 / 802
        14 июля в 14:32
        Зачем Одои это помойка?вряд ли он пойдет на понижение,чем зашквариться переходом в сосисочную лучше физрой заниматься с лэмпсом))
          KaiserRM
          KaiserRM
             337 / 802
          14 июля в 14:30
            juvenale
            juvenale
               52 / 802
            14 июля в 14:06
            мешок в деле
            Bavaria_M
            Bavaria_M ответил dimagas1
               147 / 802
            14 июля в 13:52
            Продлевают для того чтобы поднять ценик, Мб он договорился с пенсии, что продлит контракт с условием что его отпустят если появится предложение в нужную сумму, ведь Хадсон не раз говорил о том что его мечта играть в Баварии, вот и все, старая схема как этот мир.
            dimagas1
            dimagas1 ответил Bavaria_N
               195 / 802
            14 июля в 13:39
            не говори ерунду. он сам сказал что мечтал всегда играть в великой баварии. и ваще травмированый игрок нам пока не нужен. эт бавария думает брать его или нет. сам он побежит сразу в великую баварию
            Иди за гнома топи,у тебя это получается лучше))
            Bavaria_N
            Bavaria_N ответил dimagas1
               377 / 802
            14 июля в 13:36
            Продлили уже,ну а какой смысл продлить контракт и уходить?
            не говори ерунду. он сам сказал что мечтал всегда играть в великой баварии. и ваще травмированый игрок нам пока не нужен. эт бавария думает брать его или нет. сам он побежит сразу в великую баварию
            dimagas1
            dimagas1 ответил Bavaria_M
               195 / 802
            14 июля в 13:32
            Откуда инфа про продление? Он ничего не продлил, лишь слух ходил о продлении, и разве продление говорит что игрок точно остается?
            Продлили уже,ну а какой смысл продлить контракт и уходить?
            Bavaria_M
            Bavaria_M ответил dimagas1
               147 / 802
            14 июля в 13:24
            Откуда инфа про продление? Он ничего не продлил, лишь слух ходил о продлении, и разве продление говорит что игрок точно остается?
            Bavaria_N
            Bavaria_N
               377 / 802
            14 июля в 13:14
            зулус мечтает играть в величайшем клубе мира баварии
            dimagas1
            dimagas1
               195 / 802
            14 июля в 13:03
            Брехня,он продлил контракт и травма у него раньше осени играть не будет.
            Bavaria_M
            Bavaria_M
               147 / 802
            14 июля в 12:59
            Ох уж эти утки
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