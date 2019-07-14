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ЦСКА хочет купить форварда «Ливерпуля»

14 июля 2019, 16:30

Нападающий «Ливерпуля» Тайво Авонийи попал в сферу интересов ЦСКА.

Армейцы уже обратились в британский клуб по поводу трансфера 21-летнего нигерийца. «Ливерпуль» хочет получить за Авонийи 15 млн фунтов.

Прошлый сезон Авонийи провел в Бельгии

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Все комментарии
Mi6
Mi6
   425 / 802
вчера в 01:21
Лучше бы Ханчаренку сменили
zubila
zubila ответил pomor45
14 июля в 23:29
ЦСКА в минувшей лч заработали за свое очередное четвертое место под 40 млн. евро, у них есть деньги... И я удивлен, что Гинер полагает что одним подписанием Влашича можно обойтись.
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
14 июля в 23:06
Слухи, поживем увидим.
Agamaga
Agamaga
   313 / 802
14 июля в 22:45
Из Ливерпуля в ЦСКА это сколько шагов назад?
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 802
14 июля в 22:33
ЦСКА хочет купить форварда «Ливерпуля»
Это Чалова чтоли?) Бррр, надо поспать)
Живанильда
Живанильда ответил Serg_Diamond
   308 / 802
14 июля в 22:14
Пусть лучше тренера купят
пусть лучше ссуцкого вернут.
Правдин Семён
Правдин Семён
   73 / 802
14 июля в 21:29
Гинер-не дурак. Такого трансфера не будет.
Novograd
Novograd
   435 / 802
14 июля в 21:04
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       65 / 802
    14 июля в 20:57
    Пусть лучше тренера купят
    MAUS
    MAUS
       256 / 802
    14 июля в 20:39
    а как же Чалов?
    походу решили махнуться игрочишками 😂
    Tostao
    Tostao
       50 / 802
    14 июля в 20:35
    ЦСКА надо не нападающего, а центрального защитника искать. С Васиным далеко не уедешь.
    pomor45
    pomor45
       118 / 802
    14 июля в 20:05
    Не иначе Усманов раскошелится. Или Абрамович одолжит?. Но, всё равно это уже на пределе ФФП.
    SHMEL
    SHMEL
       188 / 802
    14 июля в 19:44
    Маловероятно...
    nik_59
    nik_59
       750 / 802
    14 июля в 19:30
    Интересно.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       31 / 802
    14 июля в 19:19
    После сегодняшнего матча придется покупать чистА на свои.
    Чалов 3 никому не нужен...
    Dominators
    Dominators
       327 / 802
    14 июля в 19:11
    Тю , думал Мане хотят купить ,а это явный шлак .
    OLESOCC
    OLESOCC
       206 / 802
    14 июля в 19:09
    Та махните не глядя Чалаха на Салаха!.
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
       314 / 802
    14 июля в 18:50
    Нигерийца - в ЦСКА, Чалова - в "Ливерпуль"?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил МапС
       91 / 802
    14 июля в 18:50
    Коням респект! Типа летят честно.
    Привет Сергей лучше красиво проиграть, чем получить тухлых 3 очка.
    СпаМу Москалёв не поставил пенальти при ЯВНО очевидной ситуации.
    Ничего страшного первый блин комом получился, злее будут))).
    Юрниекс
    Юрниекс
       133 / 802
    14 июля в 18:45
    Продули по делу. Божевич полностью переиграл Витю. Без Бекао,центр- проходной двор. Васин- враг команды. И пеналь нам били 100%.. Только нам, в отличии от хрюнделей,его били..Мы и выигрываем и проигрываем честно.
    МапС
    МапС
       72 / 802
    14 июля в 18:09
    Коням респект! Типа летят честно.
    Алексей .N
    Алексей .N
       674 / 802
    14 июля в 18:09
    Лучше тренера купите!!!задолбал тракторист позорить!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       43 / 802
    14 июля в 18:06
    Что то странное на соккере😁😁. И на поле тоже. 77 минута кони горяи 2-0.
    Храневец
    Храневец
       374 / 802
    14 июля в 17:47
    вот тебе бабушка и спидьев день крылья забили!!!!!!
    VIPded
    VIPded
       81 / 802
    14 июля в 17:47
    Странная инфа... Не верю.
    Заполярный
    Заполярный
       48 / 802
    14 июля в 17:43
    ГИНЕР НОВУЮ ПАЛЬМУ НАШЕЛ.
    Храневец
    Храневец ответил Alpribas
       374 / 802
    14 июля в 17:43
    В Ливерпуле пока только про одну нашу команду знают, опозорившуюся 7-0.
    про спартак в 2017 ????бывает не все свинье масленица
    Alpribas
    Alpribas
       61 / 802
    14 июля в 17:28
    В Ливерпуле пока только про одну нашу команду знают, опозорившуюся 7-0.
    Sergey Z
    Sergey Z
       254 / 802
    14 июля в 17:25
    Было бы неплохо ещё одного форварда!
    Демитрий
    Демитрий ответил Армейская душа
    14 июля в 17:23
    Кто такой этот Чалого? Аргентинец на просмотре в Зените?
    Тогда уж Чалый
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