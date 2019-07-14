ЦСКА хочет купить форварда «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Тайво Авонийи попал в сферу интересов ЦСКА.
Армейцы уже обратились в британский клуб по поводу трансфера 21-летнего нигерийца. «Ливерпуль» хочет получить за Авонийи 15 млн фунтов.
Прошлый сезон Авонийи провел в Бельгии.
Нападающий «Ливерпуля» Тайво Авонийи попал в сферу интересов ЦСКА.
Армейцы уже обратились в британский клуб по поводу трансфера 21-летнего нигерийца. «Ливерпуль» хочет получить за Авонийи 15 млн фунтов.
Прошлый сезон Авонийи провел в Бельгии.
Это Чалова чтоли?) Бррр, надо поспать)
Это Чалова чтоли?) Бррр, надо поспать)
походу решили махнуться игрочишками 😂
походу решили махнуться игрочишками 😂
Чалов 3 никому не нужен...
Чалов 3 никому не нужен...
СпаМу Москалёв не поставил пенальти при ЯВНО очевидной ситуации.
Ничего страшного первый блин комом получился, злее будут))).
СпаМу Москалёв не поставил пенальти при ЯВНО очевидной ситуации.
Ничего страшного первый блин комом получился, злее будут))).