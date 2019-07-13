Кононов: «В каком клубе быть Гильерме, решаем не мы, а руководство „Локо“»

Наставник «Спартака» прокомментировал информацию СМИ о том, что «красно-белые» претендуют на вратаря «Локомотива» Гильерме.

Поклонники «Спартака» следят за нашим голкипером (Александром Максименко - прим.) пристально и внимательно, как и за всеми линиями. Гильерме - хороший футболист. У него серьезные достижения, он игрок сборной России. Но в каком клубе ему быть, решаем не мы, а руководство «Локомотива».

Сегодня мы работаем над тем, чтобы усилить команду. Максименко - хороший голкипер, вы видели, как он играет. Что будет дальше, посмотрим.

Что касается других трансферов, не могу говорить однозначно. Решение по ним будет принимать не главный тренер, а руководство клуба.