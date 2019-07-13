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Кононов: «В каком клубе быть Гильерме, решаем не мы, а руководство „Локо“»

13 июля 2019, 23:01

Наставник «Спартака» Олег Кононов прокомментировал информацию СМИ о том, что «красно-белые» претендуют на вратаря «Локомотива» Гильерме.

Поклонники «Спартака» следят за нашим голкипером (Александром Максименко - прим.) пристально и внимательно, как и за всеми линиями. Гильерме - хороший футболист. У него серьезные достижения, он игрок сборной России. Но в каком клубе ему быть, решаем не мы, а руководство «Локомотива».

Сегодня мы работаем над тем, чтобы усилить команду. Максименко - хороший голкипер, вы видели, как он играет. Что будет дальше, посмотрим.

Что касается других трансферов, не могу говорить однозначно. Решение по ним будет принимать не главный тренер, а руководство клуба.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
   248 / 802
14 июля в 16:00
Сегодня услышал, что Крицюк может перейти в Локомотив, если так, то пусть Гильерме валит, если хочет, Крицюк сильнее.
Правдин Семён
Правдин Семён
   73 / 802
14 июля в 15:41
Ну и мямля.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   411 / 802
14 июля в 12:50
Интересно, а кто решает в каком клубе быть самому Кононову? Был человек человеком, а нынче "...жалкое зрелище, душраздирающее..."(с)
13 RUS
13 RUS
   121 / 802
14 июля в 08:40
Купите на ворота зулуса
ДСА
ДСА
   131 / 802
14 июля в 08:13
Вратарь - не самая слабая позиция Спартака.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   166 / 802
14 июля в 07:28
Главная проблема поросят не вратари, а белорусский гастер- самоучка. Вот как выгонят Кононова, может что-то и наладится у пятачковых. Хотя вряд ли, Федуна-то никто не выгонит.
Байкал-38.
Байкал-38.
   238 / 802
14 июля в 06:36
Кононов уже начал готовиться к отставке. Уже заготовленная фраза, я ничего не решал, за меня всё решало руководство, меня никто не слушал.
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
14 июля в 06:24
Пора его лайкать и Назарову писать стишки.
jilbar
jilbar
   29 / 802
14 июля в 05:17
    2008 год
    2008 год
       168 / 802
    14 июля в 01:05
    В кого превратился Кононов в пупсятнике страшно смотреть.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       27 / 802
    14 июля в 00:00
    нафига нам гиля??? если ослабить конкурента из топ-5, дак это не про Спартак, тут бомжевик пожизненный лидер поскольку денег куры не клюют, а честно побеждать футбольная импотенция мешает. А вратарей в Спартаке и так полно
    13 RUS
    13 RUS
       121 / 802
    13 июля в 23:29
    Вам хоть 5 Буффонов в ворота поставь все равно опозоритесь
    Cremen
    Cremen
       210 / 802
    13 июля в 23:10
    Самый бездарный тренер свиней за всю их позорную историю.
    Glyba
    Glyba
       100 / 802
    13 июля в 23:05
    Кононов в ФК Свиньи совсем ничего не решает, даже судей подкупить ему не доверяют.
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