«Ливерпуль» вступил в борьбу за Федора Чалова

14 июля 2019, 11:31

«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА . Об этом сообщает английская пресса.

«Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Также за Чаловым следят клубы из Германии - «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг», Испании - «Севилья», а также Франции - «Монако».

Чалов произвел впечатление на скаутов «Арсенала», когда забил лондонскому клубу в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2017/18, а также отметился забитым мячом в матче против «Реала» на групповой стадии Лиги чемпионов в декабре.