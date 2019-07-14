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«Ливерпуль» вступил в борьбу за Федора Чалова

14 июля 2019, 11:31

«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает английская пресса.

«Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Также за Чаловым следят клубы из Германии - «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг», Испании - «Севилья», а также Франции - «Монако».

Чалов произвел впечатление на скаутов «Арсенала», когда забил лондонскому клубу в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2017/18, а также отметился забитым мячом в матче против «Реала» на групповой стадии Лиги чемпионов в декабре.

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Все комментарии
Еврей1
Еврей1
   269 / 802
вчера в 23:58
какая англия его потолок хутор рудаков!
Древний Хрюкр
Древний Хрюкр ответил dzvinka
   346 / 802
вчера в 22:20
зачем здесь эта дичь?)))
Эта не дичь, соплеменник. Мерсисайдская разведка донесла, што настоящая фамилия Феди - Чаленко, он просто от могилизации в московии скрывается. А всем известна, что наши футболисты топы, Андрей Шувченко ярчайший премер.
Верещагин
Верещагин ответил dzvinka
   113 / 802
вчера в 22:05
зачем здесь эта дичь?)))
Дичь не улетит, она жаренная.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   151 / 802
вчера в 09:25
Определенно, что Чалов не соответствует уровню перечисленных команд. По поводу "борьбы" за г-на Чалова. Неудачный заголовок, приукрашивающий действительное положение дел. Если быть точнее, у любой команды топ-уровня, и не только, имеется список футболистов, к которым она проявляет интерес. Список этот может состоять из нескольких десятков игроков. За каждым из них в дальнейшем в течение сезона "следят" кураторы, которые всю информацию об игроке доводят до соответствующих лиц. Последние и принимают решение о заключении контракта. В этот список и попал наш футболист. Пару-тройку неудачных матчей в составе своей клубной команды, и Чалов покидает его. А тот факт, что он играет нестабильно, известен всем.
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
вчера в 02:49
Надо и Зениту присоединиться, не легионер все-таки.
Тито
Тито
вчера в 00:04
В конечном итоге перейдет в Зенит.
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:36
типичный агентский юмор
Спагетти
Спагетти
   322 / 802
14 июля в 20:59
Мне кажется даже инопланетяне прилетали интересовались чаловым;)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   23 / 802
14 июля в 20:54
С кем?)
Маcсон
Маcсон ответил Klaus-S
   157 / 802
14 июля в 20:41
Давно не читал подобной чуши. Что он будет делать в Ливерпуле?
Бороться за место в ЛЕ, а это как раз ваш уровень. Ведь в АПЛ Скомин то нету)))
pioner1987
pioner1987
   615 / 802
14 июля в 20:22
Гинер выброс очередных фекалий )))
Ros S
Ros S
   287 / 802
14 июля в 19:56
Как что?! Подавать мячики настоящим звездам
Klaus-S
Klaus-S
   589 / 802
14 июля в 18:55
Давно не читал подобной чуши. Что он будет делать в Ливерпуле?
Юрниекс
Юрниекс ответил Ангел неБесГрешен
   133 / 802
14 июля в 18:48
Наверняка всей толпой в Самаре, унижение конюшни наблюдают...
У нас покупаем. 51ик только сам покупает. На гос.бабки.
Sergey Z
Sergey Z
   254 / 802
14 июля в 18:27
В Ливерпуле не потянет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
14 июля в 18:18
Наверняка всей толпой в Самаре, унижение конюшни наблюдают...
barcamilan
barcamilan
14 июля в 18:04
у феди огромный выбор
holms918
holms918
   373 / 802
14 июля в 17:58
Вот это популярность.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   448 / 802
14 июля в 17:43
Вначале английская пресса писала, что Ливерпуль интересуется Азмун, теперь Чалов, тяжело СМИ в межсезонье писать видимо нечего, вот и начинают придумывать утки, следующая наверное, что МЮ и МС поборются за Дзюбу.
ГИЛ 28
ГИЛ 28
14 июля в 17:07
Наверное после того, как Зенит отказался продавать им Дзюбу:>)))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
14 июля в 16:35
Агенты стараются изо всех сил!!!
OLESOCC
OLESOCC
   206 / 802
14 июля в 16:28
Уткауткауткауткаутка !!! (Пи...шь)
Foxes
Foxes
   310 / 802
14 июля в 16:20
Фантастическая новость!
liverpool-today
liverpool-today
   564 / 802
14 июля в 16:14
Жаль барса потратилась на Гризмана, такого игрока упустят. Думаю хоть Дзюба им достанется. Бойся АПЛ Чалов грядёт
lobsterdam
lobsterdam
   260 / 802
14 июля в 16:07
дело в том, что тот же источник сообщает, что Мане навострил лыжи в Реал и для Коутиньо лфк вновь открыл двери для возвращения, но на определенных условиях (не разглашаются). В этой связи интерес к Чалову возможен (если он и вправду того стоит) как возможный задел на будущее. Клопп, если он участвует в этом, умеет подбирать персонал под свою игру. Тем более, речь идет всего о каких-то 20млн.
andrefino13
andrefino13
   248 / 802
14 июля в 15:58
Бред сивой кобылы.
dzvinka
dzvinka
   60 / 802
14 июля в 15:51
зачем здесь эта дичь?)))
Верещагин
Верещагин
   113 / 802
14 июля в 15:46
Даже дворовой клуб из бей-беги лиги не подпишет ноунейма из РПЛ. Утятина.
Sadjon
Sadjon
   546 / 802
14 июля в 15:32
Это очень даже интересно....
Red blu
Red blu ответил Багров-брат
   525 / 802
14 июля в 15:30
Так сейчас его ЦСКА и не отдаст.
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