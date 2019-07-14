Цель Чалова – «Ливерпуль» или МЮ

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» оценивает попытки британских агентов разрекламировать Федора с положительной стороны.

Давайте поработаем с фактами и цифрами, ведь с остроумными или ехидными комментариями в случае каждого нового слуха об интересе мощных клубов топ-5 к российским игрокам народ сам справляется на оценку «отлично».

Чалов – молодой футболист, всего 21 год. Стал лучшим снайпером сезона в РПЛ , а средняя результативность в ЦСКА – гол в каждом третьем матче. Но в прошлом сезоне вырос – гол в каждом втором (0.46). Сыграл во всех тридцати турах, а покупатели ценят выносливых.

Еще один немаловажный факт – Чалов работает над последней передачей. Отдает по 1.8 паса под удары за игру, придумал сразу 7 ассистов в РПЛ . Год назад увидели четыре голевые передачи, снова рост. Опять же, если нападающий и результативный, и не эгоист – плюс для скаутов.

Данный хорошие, но откуда новости о грандах АПЛ , которые якобы спорят за право подписать форварда? Ответ очевиден – у Чалова новый агент, стал клиентом британской конторы. У них там много тренеров со Слуцким включительно, но также есть игроки, вроде Уокера, Янга и молодняка.

Посредники занимаются тем же, чем Райола или Мендеш – рекламируют клиентов. Чалова за последнее время связывали с добрым десятком клубом, от «Лацио» до «Монако». Но Олег Петров – генеральный директор «монегасков», отказался отвечать на вопрос о переходе еще одного игрока ЦСКА .

При этом учтите, что Фалькао 33 года. Бродили слухи о смене клуба самим Радамелем, да и колени непредсказуемые. Влашич допустил, что лучше Чалову пойти в ведущий клуб из Франции, чем в 15-ю или 16-ю команду Англии. Ведь без мяча форварду сложно порадовать, а работать строго наверху, как Дзюба, Федор в силу антропометрии и стиля не умеет.

Одновременно хорватский Никола, как настоящий бывший игрок «Эвертона», подметил, что когда позовет «Ливерпуль», то отказываться нельзя. Но там ведь скамейка светит, зачем? Всякое бывает – Ориги стал героем сезона в ЛЧ , хотя большую часть времени провел вне основы. Такие клубы дают школу, которую за деньги не купишь.

И трофеи, вроде «ушастого». Понятно, что «Ливерпуль» вряд ли подпишет Чалова, хотя как раз Федор больше похож на Фирмино по подходу – уступать место на передовой, отдавать голевые передачи, читать игру и не выпячивать себя, чем многие молодые нападающие, которых скауты Клоппа включают в расширенные списки.

Пока Фирмино без вариантов номер один и никуда не уходит – «Барселона» не потянет покупку Бобби, Неймара и Гризманна за лето. Но лично Чалову выгодно, чтобы его в Европе запоминали в связках с такими клубами, как «Ливерпуль», МЮ или хотя бы «Севилья», ведь в Испании видели гол «Реалу».

Плюс есть еще одна плоскость оценки. ЦСКА и лично Гинер – ужасные продавцы, когда говорим о футбольной составляющей для самих игроков. «Армейцы» близкие к восхищению, когда покупают, но бездарные, когда надо выбрать клуб, где Красичу, Жиркову, Головину или Вагнеру Лаву будет удобно и легко развиваться и расти.

В таких условиях единственный шанс молодых звезд ЦСКА вовремя уйти в подходящий клуб – нанять сильных агентов. Чалов, Влашич, Ахметов, Сигурдссон или Дивеев, если дорастет до сборной России и будет в ударе, заинтересуют приличные клубы из топ-5. Например, если удачно сыграют в Лиге Европы.

А если высмеивать саму мысль, что российский футболист может быть в составе «Баварии», «Ювентуса», «Манчестер Сити», «Барселоны» или «Ливерпуля» в будущем, то их никогда и не увидите в клубах подобного уровня. Ведь неверие – зло, а отсылки к Аршавину с загулами, или к Билялетдинову с его здоровьем – глупость.

Те не заиграли, но их попытки в прошлом. А зачем лучшие молодые футболисты России занимаются своей работой? Первое – деньги, большие деньги. Второе – трофеи. Третье – личный рост, который большинству приносит удовлетворение. Четвертое – игра за сборную, как логическое продолжение предыдущего пункта.

Существуют также извращенцы, которые в футбол играют ради футбола. Но Чалов в ЦСКА может остаться без трофеев. У «армейцев» не такие высокие зарплаты, как у конкурентов. А в сборной России сразу стать основным Федор не сумел. Пока Черчесов к нему странно относится, как когда-то к Дзюбе, когда талдычил, что тяжелый форвард не нужен.

Теперь не нужен проворный и ловкий, связку в стиле с Азмуном не наигрывали, но до Евро-2020 почти год, так что все может измениться. Ведь Черышев не котировался, а на ЧМ -18 выстрелил. Поэтому Чалову сейчас выгодно, чтобы о нем просто говорили. Смена агента с консервативного Варги на более молодого и шустрого из той же лондонской конторы – правильный шаг.

Видно же, что представитель Чалова включился в работу. Появляются слухи о «Валенсии», «Лацио» и «Севилье», спрашивают о «Монако», теперь не самый авторитетный, но британский источник поделился информацией, которая выгодна Федору. И даже не во всем соврали, ведь «Ливерпуль», «Арсенал» и МЮ следят за всеми лучшими снайперами всех лучших лиг Европы.

Но британцы очевидно приукрасили по форме – конечно, никакой бойни между «Ливерпулем» и МЮ за Чалова нет. Но что забавно в таком слухе? «Юнайтед», если Сульшер хочет увидеть в красной футболке форварда, похожего на него самого по подходу, Федор может пригодиться. Особенно если Лукаку уходит.

Учтите, что МЮ с боями вел переговоры с «Кристал Пэлас». Даже не пробовали заигрывать с агентами де Йонга или де Лигта – получают молниеносные отказы, как и от агента Кулибали. Обамеянг тоже не побежит в Лигу Европы по первому зову, пусть и в «Юнайтед». Если в «Арсенале» пока все места заняты, то в Манчестере, что забавно – нет.

Кем сейчас интересуются? Бен Йеддером – 28-летним форвардом «Севильи», который провел лето у бабушки, судя по первым фото с лишним весом. И сами испанцы точно приценивались к Чалову, потому что у Мончи в телефоне по 11-15 досье на каждую позицию, а лучший снайпер сезона РПЛ логично в списке, как раньше был Смолов у «Боруссии» Д.

Но «Севилья» знает, кто такой Гинер, поэтому подписали Люка де Йонга, понимая, что француз Бен Йеддер может уйти до конца лета. И ведь этот парень не молодой, не в сборной своей страны – всего одна игра. Зато клаусула составляет всего 40 млн евро, поэтому «Манчестер Юнайтед» может его выкупить. Но уверены, что в 28 лет – через семь сезонов, Чалов будет слабее Виссама?

Не стоит перебарщивать с комплексом неполноценности в двух направлениях. Не нужно рассказывать, что в этой вашей Европе российских футболистов якобы недооценивают – это неправда, пусть Аршавин и Павлюченко своим поведением в Лондоне подпортили репутацию игроков сборной России в глазах боссов отдельных клубов.

Но также не стоит думать, что в Ла Лиге, Лиге 1, Серии А или АПЛ настолько тупые, что не смогут адекватно оценить Чалова, сравнить с форвардами его ценовой категории и возраста, а потом сделать правильные выводы. Если по данным и цене окажется оптимальной целью – уже через год будет в топ-5.

Просто не забывайте, какой сейчас рынок. Самый дорогой форвард в истории сборной Габона стоил 63 миллиона евро. Алжирский вингер – 68 млн евро, хотя начинал карьеру в любителях, сербский паренек – 60 млн евро, а за египтянина заплатили 42 млн евро, а теперь стоит все 142. Обамеянг, Марез, Йович или Салах не из ведущих футбольных держав, но на рынке выросли цены.

Девятнадцатилетний нападающий и атакующий хавбек из Португалии уже 126 млн евро. Даже если Чалов в четыре раза хуже, чем Феликс, в чем есть сомнения, то сумма его трансфера - всего 30 млн евро, что для грандов и тех, кто бывает в ЛЧ из топ-5 – копейки. Федору осталось доказать, что он может провести два результативных сезона подряд, поэтому будет готов для команд уровня «Севильи» или «Лиона».

Для приглашения в «Ливерпуль», «Ювентус» или МЮ нужно, чтобы Федор удивил всех и в первую очередь себя – шансы откровенно мизерные. Но в топ-5 начать логичнее с команды, где ты нужен в стабильной основе. Еще немножко работы над собой и активности египетского агента – и все у «армейца» получится, поскольку тридцатку платили за Бентеке, Слимани или Гамейро.

По таланту тут никто не был в молодости выше. Чалов очень качественно думает на поле, что умеют далеко не все результативные нападающие. Например, Бензема круто думает, хуже исполняет, а вот Игуаин нормально дерется, если в ударе, но по мысли примитивнее большинства форвардов своей ценовой категории. Потому и Роналду не очень любит с ним играть.

А Федора спасают мозги, эксперты из топ-5 видят его умение работать хитро и разнопланово. И хотя понятно, что свежие британские сообщения – часть рекламной кампании, что в этом плохого? Девятнадцатилетнего Феликса его агент Мендеш раскрутил за полгода в стабильной основе «Бенфики» до 126 млн евро и приглашения в «Атлетико».

Не будет ничего дикого в переходе центрального форварда Чалова в приличный европейский клуб в будущем за 30-35 млн евро, что позволит Федору или повторить российский рекорд, или его превзойти. А если агенты подумают не только о комиссионных, но и перед трансфером обсудят с будущим клубом планы на нападающего – выиграет игрок и сборная России.

Любой 21-летний футболист с талантом должен стремиться выйти на уровень «Ливерпуля» или МЮ . Тем более что сейчас это два разных уровня – невероятно высокий и средневысокий, имени случайных проходов ПСЖ и влетов от «Севильи» в плей-офф ЛЧ . А если сразу сдаваться и не стремиться расти, то никогда в сборной России не будет игроков экстра-класса.

Чалов не кажется феноменально талантливым, его вряд ли стоит сравнивать с тем же Аршавиным, но иногда так даже лучше. Сульшер тоже не был феноменальным талантом, но 11 лет в «Манчестер Юнайтед» золотой поры отыграл и двенадцать трофеев собрал. Чалову хочется пожелать попасть в клуб, где будет не «джокером», а игроком основы, но при грамотной работе такая команда скоро найдется.