Жиго - о своем голе: «Это был последний шанс забить»

Защитник «Спартака» подвел итоги встречи 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0), в которой он отличился единственным голом на 93-й минуте.

Мы играли не самым лучшим образом. «Сочи» выглядел лучше, имел больше возможностей забить и, если честно, доставил нам множество неприятностей. Мы обязаны играть лучше в следующих матчах, особенно в домашних.

Если честно, когда был назначен тот угловой, я подумал, что это, видимо, последний шанс для нас забить гол. И когда мяч оказался в сетке, эмоции переполняли — это невероятные ощущения. Но мои чувства не так важны, как победа команды и радость для всех, кто поддерживает «Спартак».

Понимал ли в тот момент, что нарушаю правила? Если честно, нет. Выпрыгнул, постарался добраться до мяча и пробить. Соперник ничего не сказал после гола, судья тоже промолчал. Уже в замедленном повторе после матча посмотрел эпизод. Но на поле в пылу борьбы этого не замечаешь — ведь там повторов нет.