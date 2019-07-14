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Жиго - о своем голе: «Это был последний шанс забить»

14 июля 2019, 19:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго подвел итоги встречи 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0), в которой он отличился единственным голом на 93-й минуте.

Мы играли не самым лучшим образом. «Сочи» выглядел лучше, имел больше возможностей забить и, если честно, доставил нам множество неприятностей. Мы обязаны играть лучше в следующих матчах, особенно в домашних.

Если честно, когда был назначен тот угловой, я подумал, что это, видимо, последний шанс для нас забить гол. И когда мяч оказался в сетке, эмоции переполняли — это невероятные ощущения. Но мои чувства не так важны, как победа команды и радость для всех, кто поддерживает «Спартак».

Понимал ли в тот момент, что нарушаю правила? Если честно, нет. Выпрыгнул, постарался добраться до мяча и пробить. Соперник ничего не сказал после гола, судья тоже промолчал. Уже в замедленном повторе после матча посмотрел эпизод. Но на поле в пылу борьбы этого не замечаешь — ведь там повторов нет.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   109 / 802
вчера в 11:10
Федун ! Услышь народ ! Убирай этого Кононова пока не поздно , убирай эту невнятную размазню с тренерского мостика ! Он лишает всех нас даже надежд на хорошую игру ! Жаль терять ещё один сезон из-за твоей глухоты !!!!!
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 21:08
Наверное москалёв подсказал как это сделать.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   189 / 802
14 июля в 20:01
молодец Самюэль!
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