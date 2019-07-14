Бикфалви: «Думаю, я мог бы играть в топ-клубе»

Полузащитник «Урала» поделился мыслями о возможном переходе в другой клуб.

Признателен тем, кто думает, что мне пора играть в топ-клубе РПЛ . Но у меня долгосрочный контракт с «Уралом». Как футболист, предпочитаю не думать о переходах куда-то. Это не моя работа — разговаривать с президентом и искать другие клубы. Конечно, все хотят выступать за команды, которые борются за чемпионство, но сейчас об этом думать не хочу. Думаю, я мог бы играть в топ-клубе, нужно просто доверие от них и уверенность в себе, но мне важно находиться в «Урале», выкладываться на максимум за свою команду. Пусть агенты, президент клуба и другие команды думают, чего они хотят, а моя работа — играть на поле и радоваться за болельщиков.