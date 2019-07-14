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Бикфалви: «Думаю, я мог бы играть в топ-клубе»

14 июля 2019, 15:25

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился мыслями о возможном переходе в другой клуб.

Признателен тем, кто думает, что мне пора играть в топ-клубе РПЛ. Но у меня долгосрочный контракт с «Уралом». Как футболист, предпочитаю не думать о переходах куда-то. Это не моя работа — разговаривать с президентом и искать другие клубы. Конечно, все хотят выступать за команды, которые борются за чемпионство, но сейчас об этом думать не хочу. Думаю, я мог бы играть в топ-клубе, нужно просто доверие от них и уверенность в себе, но мне важно находиться в «Урале», выкладываться на максимум за свою команду. Пусть агенты, президент клуба и другие команды думают, чего они хотят, а моя работа — играть на поле и радоваться за болельщиков. 

Стать лучшим бомбардиром РПЛ будет сложно, впереди ведь ещё 29 матчей. Но главное — надо в это верить. Каждому было бы приятно стать лучшим бомбардиров чемпионата, и мне, конечно, тоже. Но это только начало сезона. Нужно шаг за шагом двигаться дальше. Главное для всех нас – быть сконцентрированными. Потом посмотрим, чего добьёмся.

Недавно стало известно, что «Урал» активировал опцию продления контракта с Бикфалви.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
14 июля в 17:40
Парень конечно скромный, так наверно все думают когда забьют долгожданный мяч
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 17:10
ой зря ты интервью это дал, ждет тебя дорога в проект на скамью и в аренду зимой ... в урал естессно. А хотя стоп ЗП поднимется в два раза, все эрик все у тебя будет нормас
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил dzvinka
   78 / 802
14 июля в 16:25
еще когда он играл в Волыни у Кварца, знающие люди говорили - парень с ногами... тогда у него была еще и скорость, в довесок к пасу, удару, и технике... молодость, но чет все не заладилось, не пошло вверх, толи агент слабый, толи не сложилось. Хороший игрок вообще был, как сейчас не знаю.
Обидно, что на Тьюбе нет даже нормальной подборки голов Бикфалви. В тех же клубах АПЛ для любого игрока можно несколько найти, а Бикфалви - один из ярких игроков РПЛ.
dzvinka
dzvinka
   60 / 802
14 июля в 16:14
еще когда он играл в Волыни у Кварца, знающие люди говорили - парень с ногами... тогда у него была еще и скорость, в довесок к пасу, удару, и технике... молодость, но чет все не заладилось, не пошло вверх, толи агент слабый, толи не сложилось. Хороший игрок вообще был, как сейчас не знаю.
Аксинья
Аксинья
   17 / 802
14 июля в 16:12
Надоело бегать и ломить, намекает что пора и на чей-то лавке отдохнуть без потери в зарплате...
Footbolista
Footbolista
   1 / 802
14 июля в 15:44
Топ клубы видимо думают иначе...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   166 / 802
14 июля в 15:39
Так он говорит, вроде как о " топ-клубе", или нет ?
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
14 июля в 15:38
середняк забил никакущим башкирам и стал звездой любят себя возвеличивать
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 15:30
Если бы у меня была возможность я подумал о трансфере Эрика в ЦСКА, кстати и Эль Кабира тоже.
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