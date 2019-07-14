Наставник «Зенита» поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова».

То, что Дуглас оказался в основе, а Сутормин - в запасе, ничего не значит. Дуглас приехал в команду немного раньше. Какие-то моменты мы уже смогли обговорить. Сутормин присоединился к нам позже, поэтому будем дальше смотреть, кто сколько может сыграть.

В стартовых матчах статус соперника не имеет значения. Мы видим, что матчи складываются по-разному. У кого-то уже есть набранные очки. Перед первым туром все были абсолютно в равной ситуации. Сложно предположить, кто в каком состоянии находится. Уверен, что сюрпризы еще будут, но мы хотим, чтобы они были положительными.