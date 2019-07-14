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Семак: «То, что Дуглас - в основе, а Сутормин - в запасе, ничего не значит»

14 июля 2019, 19:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова».

То, что Дуглас оказался в основе, а Сутормин - в запасе, ничего не значит. Дуглас приехал в команду немного раньше. Какие-то моменты мы уже смогли обговорить. Сутормин присоединился к нам позже, поэтому будем дальше смотреть, кто сколько может сыграть. 

В стартовых матчах статус соперника не имеет значения. Мы видим, что матчи складываются по-разному. У кого-то уже есть набранные очки. Перед первым туром все были абсолютно в равной ситуации. Сложно предположить, кто в каком состоянии находится. Уверен, что сюрпризы еще будут, но мы хотим, чтобы они были положительными.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответил ДАША Д
   236 / 802
14 июля в 19:54
Кто вышел на поле в первом матче на того и ставка.
не факт, много раз уже видел))) как в первом матче играли одни, а весь сезон играл почти на 60% состав другой )))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 19:35
так сутормин на лавку на зп переходил, только тсс, потом в аренду уйдет но ты молчи
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
14 июля в 19:35
Кто вышел на поле в первом матче на того и ставка.
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