Капитан «Сочи»: «Жиго нарушил правила. Больше добавить нечего»

Капитан «Сочи» Евгений Песегов кратко прокомментировал гол, забитый его команде во время вчерашнего матча со «Спартаком» (0:1). Защитник «красно-белых» Самуэль Жиго на 93-й минуте выиграл верховую борьбу у игроков «Сочи» и отличился точным ударом головой.
Да что тут комментировать? На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил. Больше добавить нечего.
Болельщик со стороны говоришь, ха.
Болельщик со стороны говоришь, ха.
Особенно интересен момент, когда Жиго якобы сбил Набиуллина. На Матче судья-эксперт говорит, что точно был фол, а на экране несколько раз в замедленном повторе показывают, что игра идет четко в мяч. Но эксперт упрямо повторяет, что был фол. Улыбнуло.....
Особенно интересен момент, когда Жиго якобы сбил Набиуллина. На Матче судья-эксперт говорит, что точно был фол, а на экране несколько раз в замедленном повторе показывают, что игра идет четко в мяч. Но эксперт упрямо повторяет, что был фол. Улыбнуло.....
Бомжи с конями не исключение
Кабылы так прям сейчас уже скулить будут
Бомжи с конями не исключение
Кабылы так прям сейчас уже скулить будут