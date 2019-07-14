Капитан «Сочи»: «Жиго нарушил правила. Больше добавить нечего»

14 июля 2019, 17:37

Капитан «Сочи» кратко прокомментировал гол, забитый его команде во время вчерашнего матча со «Спартаком» (0:1). Защитник «красно-белых» на 93-й минуте выиграл верховую борьбу у игроков «Сочи» и отличился точным ударом головой.