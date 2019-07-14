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Капитан «Сочи»: «Жиго нарушил правила. Больше добавить нечего»

14 июля 2019, 17:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Капитан «Сочи» Евгений Песегов кратко прокомментировал гол, забитый его команде во время вчерашнего матча со «Спартаком» (0:1). Защитник «красно-белых» Самуэль Жиго на 93-й минуте выиграл верховую борьбу у игроков «Сочи» и отличился точным ударом головой.

Да что тут комментировать? На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил. Больше добавить нечего.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
   298 / 802
вчера в 10:22
Забей такой же гол Сочи, говорил бы , что всё правильно.Такова человеческая природа.
ekliziast
ekliziast ответил KLINSI
   298 / 802
вчера в 10:19
То есть, не назначенный пеналь в первом тайме в ворота ФК Гниль, и забитый с нарушениями правил во втором ты считаешь - судья отсудил хорошо, ошибок, повлиявших на результат не было.... Болельщик со стороны говоришь, ха.
Ты что то перепута, команда называется Сочи , а не ФК Гниль.
KLINSI
KLINSI ответил Стрелков
   500 / 802
14 июля в 22:51
Как человек со стороны, то есть не болеющий ни за одну из российских команд, могу сказать, что судья отсудил хорошо, ошибок, повлиявших на результат не было. Больше добавить нечего. Особенно интересен момент, когда Жиго якобы сбил Набиуллина. На Матче судья-эксперт говорит, что точно был фол, а на экране несколько раз в замедленном повторе показывают, что игра идет четко в мяч. Но эксперт упрямо повторяет, что был фол. Улыбнуло.....
То есть, не назначенный пеналь в первом тайме в ворота ФК Гниль, и забитый с нарушениями правил во втором ты считаешь - судья отсудил хорошо, ошибок, повлиявших на результат не было....
Болельщик со стороны говоришь, ха.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 20:15
Сочи падают в сторону проекта а жаль, или им заплатили... мм что значит или???
Стрелков
Стрелков
14 июля в 19:06
Как человек со стороны, то есть не болеющий ни за одну из российских команд, могу сказать, что судья отсудил хорошо, ошибок, повлиявших на результат не было. Больше добавить нечего.
Особенно интересен момент, когда Жиго якобы сбил Набиуллина. На Матче судья-эксперт говорит, что точно был фол, а на экране несколько раз в замедленном повторе показывают, что игра идет четко в мяч. Но эксперт упрямо повторяет, что был фол. Улыбнуло.....
ЧиП
ЧиП
   221 / 802
14 июля в 18:44
Все видели как выдохнувшаяся команда валялась на земле и тянуло время. А сам капитан Сочи признал забитый гол без нарушений.
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 18:29
Самое удивительное что все видели кроме судьи и руководства судейского корпуса, стыдоба...
ABir
ABir
   103 / 802
14 июля в 18:28
Не всегда побеждает, кто лучше играет, а тот кто не симулирует в концовке и тянет время, а борется до последней минуты
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
14 июля в 18:27
Давно пора переименовать "Спартак" в Русиш Швайн.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   189 / 802
14 июля в 18:24
Сразу после матча капитан в камеру сказал обратное...понять можно ))
МКС
МКС
   51 / 802
14 июля в 18:24
Все так говорят после неудач

Бомжи с конями не исключение

Кабылы так прям сейчас уже скулить будут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
14 июля в 17:45
Переиграть....
BZ2315
BZ2315
   134 / 802
14 июля в 17:39
Свиньи с первого матча в судейском скандале, дальше будет больше, как говорит тренер из свиных.
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