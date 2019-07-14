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Экс-игрок «Спартака»: «Мне понравилась только игра „Сочи“»

14 июля 2019, 17:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о трудовой победе «красно-белых» над «Сочи» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

Вчера мне понравилась игра только одной команды – «Сочи». Гости вчера играли в футбол, по крайней мере старались. У «Спартака» я этого не видел. 

«Красно-белым» сейчас на старте многого не хватает. Нет взаимодействий, физической готовности, которая сейчас должна быть на сто процентов. Именно этого у команды Кононова вчера не было, в отличие от «Сочи». У гостей были прекрасные моменты, поэтому «Спартаку» просто повезло. 

Что касается усиления состава, то «красно-белым» нужен хороший забивной нападающий, которого мы потеряли. Зе Луиш был лидером и в атаке, и в команде в целом. Благодаря ему у «Спартака» была гибкая атака. «Красно-белые» могли сыграть и низом, и верхом, потому что Зе Луиш очень хорошо играл головой. Ещё нужен игрок, который мог бы отдать последний голевой пас, а также один центральный защитник. Эти позиции нужно укреплять в первую очередь. 

Заслуживает ли место в основном составе Ломовицкий? Чтобы играть, ему нужно доказывать на тренировках и в играх, но пока мы этого не видим. Сейчас он недотягивает до уровня основного игрока. 

Максименко очень здорово вчера сыграл, выручал команду, поэтому Гильерме нам сейчас точно не нужен. У нас есть ещё Селихов. Если бы не травма, то он сейчас был бы номером один.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   220 / 802
14 июля в 20:57
Сочи и Тамбов обязаны оставаться в премьерке. Команды играют. Именно играют
уфу нафиг из вышки. С ее антифутбольщиной.
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
14 июля в 18:25
Она понравилась всей стране, особенно, игра судьи продажного.
ЧиП
ЧиП
   221 / 802
14 июля в 18:23
Балы дают за голы! Забейте и сняли бы все вопросы. Теперь только плакать!
kastites
kastites
   126 / 802
14 июля в 18:12
Судья был главный игрок
ABir
ABir
   103 / 802
14 июля в 18:11
А мне понравилось, что Спартак бился до последних минут и счёт на табло!
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
14 июля в 17:34
Три очка уже не пахнут.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 17:34
Все осуждают спартак даже свои а федуну пофиг он гнёт свою линию со своим чемоданчиком и потом, вчерашнюю клоунаду федун-москалёв нельзя назвать победой.
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