ГлавнаяНовости

«Интер» обыграл «Лугано» в первом матче под руководством Конте

14 июля 2019, 20:33
ЛуганоЛоготип футбольный клуб Лугано1 : 2Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» под руководством нового тренера Антонио Конте провел первый товарищеский матч на сборе. «Нерадзурри» одолели швейцарский клуб «Лугано», а первый гол забил новичок команды Стефано Сенси.

Лугано, стадион «Корнаредо»

«Лугано» - «Интернационале» 1:2 (0:2)
Голы: Крезью 87 - Сенси 25, Брозович 45

«Интер»: Ханданович (Паделли 46), Д'Амброзио (Нтубе 61), де Врей (Раноккья 61), Шкриньяр (Пирола 61), Кандрева (Лазаро 61), Гальярдини (Агуме 61), Брозович (Валеро 61), Сенси (Мариу 61), Перишич (Дальберт 61), Эспозито, Лонго (Вергани 61)

Предупреждения: Сенси 40, Д'Амброзио 42

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кварацхелия помешал «Локомотиву» одержать победу над «Рубином»
Вчера, 21:58 Комментарии127
Марез забил гол на 95-й минуте и вывел Алжир в финал КАН-2019
14 июля ВидеоКомментарии41
«Ахмат» обыграл «Краснодар» в стартовом туре РПЛ
14 июля Комментарии79
Сенегал вышел в финал КАН-2019 благодаря автоголу
14 июля ВидеоКомментарии30
«Зенит» обыграл «Тамбов», забив 2 гола за 2 минуты
14 июля Комментарии243
«Ливерпуль» провел спарринг с клубом из четвертого дивизиона Англии
14 июля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
вчера в 03:55
Этим составом Юве на дистанции не обойти.
Маcсон
Маcсон ответил allemz
   157 / 802
14 июля в 21:13
Обыграли швейцарский аналог Ювки
англицкому аналогу Лугано вы проиграли ЛЧ.))
Маcсон
Маcсон ответил Dominators
   157 / 802
14 июля в 21:11
Не завидуй ...
Чему?
Я лично никогда не хотел, что бы меня айнтрахтнули или отсасуолили))
Dominators
Dominators ответил Маcсон
   327 / 802
14 июля в 20:59
Лугано как раз их уровень. Игра была равна, как говорится)
Не завидуй ...
allemz
allemz
   110 / 802
14 июля в 20:42
Обыграли швейцарский аналог Ювки
Маcсон
Маcсон
   157 / 802
14 июля в 20:38
Лугано как раз их уровень. Игра была равна, как говорится)
ДСА
ДСА
   131 / 802
14 июля в 20:38
Тут вообще легко побеждать должны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100