«Интер» обыграл «Лугано» в первом матче под руководством Конте

«Интер» под руководством нового тренера Антонио Конте провел первый товарищеский матч на сборе. «Нерадзурри» одолели швейцарский клуб «Лугано», а первый гол забил новичок команды Стефано Сенси.
Лугано, стадион «Корнаредо»
«Лугано» - «Интернационале» 1:2 (0:2)
Голы: Крезью 87 - Сенси 25, Брозович 45
«Интер»: Ханданович (Паделли 46), Д'Амброзио (Нтубе 61), де Врей (Раноккья 61), Шкриньяр (Пирола 61), Кандрева (Лазаро 61), Гальярдини (Агуме 61), Брозович (Валеро 61), Сенси (Мариу 61), Перишич (Дальберт 61), Эспозито, Лонго (Вергани 61)
Предупреждения: Сенси 40, Д'Амброзио 42
Я лично никогда не хотел, что бы меня айнтрахтнули или отсасуолили))
Я лично никогда не хотел, что бы меня айнтрахтнули или отсасуолили))